Elena Tablada, sobre su juicio con Javier Ungría: "Es un proceso complicado"

Elena Tablada y Javier Ungría aún tienen por delante un proceso judicial que se prevé largo y complicado. Tal y como adelantó SEMANA en exclusiva, el pasado miércoles 14 de junio tenían previsto verse las caras en los juzgados. Sin embargo, el juicio se pospuso en el último momento. Este martes se le ha pregunta por cómo va el proceso judicial con su exmarido y su reacción ha sido la habitual en ella. No es un tema en el que le guste ahondar. No se pierda el vídeo para ver sus declaraciones.

Vídeo: Europa Press

"No voy a decir nada.... Cuatro preguntas ni ninguna porque es una situación que es un proceso complicado y no quiero hablar de él, ¿vale?", ha arrancado diciendo. La diseñadora no ha querido aclarar los verdaderos motivos por los que el juicio se ha aplazado e insiste en que está siendo un divorcio muy difícil: "Pregúntame cosas que yo haya dicho, 'porfi'. No pongáis en mi boca cosas que yo no he dicho porque vuelvo a decir que esto es un proceso complicado y tú no puedes poner cosas en boca de los demás que no se han dicho, ¿vale?". Sobre si ella está luchando contra Javier Ungría por el bienestar de la hija que tienen en común apunta: "Yo no lucho porque luchar es una palabra muy muy fea. Yo quiero que mis hijas estén bien".

Elena Tablada ha dejado claro que la razón por la que no se celebró el juicio que tenía pendiente con su ex tuvo que ser cancelado porque "no se ha presentado el juez... Se ha publicado, ¿para qué quieres que te lo cuente yo?". Asimismo, ha asegurado que está "muy bien" y que le parece "una vergüenza" ser preguntada por este tipo de asuntos "así en la calle".