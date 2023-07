Elena Tablada está desconcertada. La diseñadora de joyas y Javier Ungría rompieron su relación en el verano del año 2022, siendo en los últimos meses cuando todo se ha recrudecido entre ellos. Tanto es así que están a la espera de juicio por cuestiones relacionadas con la custodia de la hija que tienen en común. Un proceso legal que ha multiplicado la tensión entre ellos, tal y como dejó claro la propia Elena en sus redes sociales recientemente. "Por fin, después de tanta incertidumbre e inconvenientes innecesarios, las tengo juntitas (...) Qué caro se paga no elegir bien a una persona", escribió. Este reproche ha provocado que la prensa quiera saber en qué punto se encuentra su batalla, incógnita resuelta por uno de los protagonistas de esta historia que tanta curiosidad despierta.

Elena Tablada, muy confundida

Mientras Javier Ungría no se quiere mojar delante de las cámaras, Elena Tablada reconoce "la confusión" que le provoca todo lo sucedido con su ex y padre de su hija Camila. "Estoy muy confundida por lo que está sucediendo. Nunca me han gustado los conflictos y siempre he puesto de mi parte para que todo sea lo menos traumático posible. Insisto que lo que quiero es que mis hijas crezcan juntas y sean felices. Ya es difícil la vida para complicarnos más", ha dicho en Vanitatis. Con estas palabras vuelve a incidir en lo importante que es para ella llegar a un acuerdo con el empresario hostelero y así poder cerrar un doloroso capítulo para ambos.

La ex de David Bisbal y Javier Ungría debían verse el 15 de junio en los juzgados, pero el juicio fue cancelado. El retraso de esta cita impide que puedan mirar hacia el futuro, tanto es así que es habitual el cruce de zascas en el universo 2.0 entre ellos. Aunque en su momento se llegó a barajar la posibilidad de que se reconciliaran, nada más lejos de la realidad. Así lo demuestra que Elena Tablada tildara a Javier Ungría de "narcisista", algo que, por supuesto, no templó los ánimos entre ellos, sino todo lo contrario. "Respeto es lo que te das", respondía él estos días.

Ahora no solo están separados a nivel sentimental, sino también en cuanto a pensamientos. Javier Ungría dice que no está del todo de acuerdo con que su hija aparezca en las redes sociales, por lo que se lo ha reclamado a través de su círculo. A pesar de que Elena Tablada no está de acuerdo con ello, lo cierto es que no es la primera vez en la que a ella le llega una petición de este estilo. Cabe señalar que David Bisbal en más de una ocasión le ha pedido que el rostro de Ella no aparezca en las fotografías de su cuenta, algo que ella evita pixelando a la pequeña.