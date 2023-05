Elena Tablada sobre Javier Ungría: "Voy a por todas, me he enterado de muchas cosas"

Elena Tablada rompe su silencio sobre la demanda a su ex Javier Ungría, la cual avanzó SEMANA en exclusiva.

SEMANA destapó la demanda que Elena Tablada había interpuesto contra Javier Ungría. Ambos tienen un juicio pendiente en el que se resolverán entre otros detalles sus diferencias económicas, tal y como nos contó el círculo de la diseñadora. "Ella le va a pedir todo el dinero que pueda para no perder su calidad de vida", nos aseguraron. Pues bien, semanas después de que saltara esta noticia ella ha reaparecido en un evento, donde ha dejado claro que irá a por todas. No solo por lo que ya sabía, sino también por enterarse de algunas otras cosas que desconocía completamente. "Me han engañado mucho en este último tiempo", dice Tablada en su última cita.

Vídeo: Europa Press

Estas declaraciones dejan ver la decepción que siente Elena Tablada con el padre de su segunda hija, el empresario con el que ha tenido una relación de seis años. Ahora los dos están enfrentados y más tensos que nunca, un proceso legal que se desconoce cuándo y cómo acabará. Pero, ¿confía Elena en que todo salga como ella espera? Lo cierto es que sí. "Solo quiero lo mejor para mis hijas y que mis hijas estén juntas", responde a la prensa cuando le preguntan por este asunto. No te pierdas sus palabras en el vídeo que te ofrecemos en este artículo, no tiene desperdicio.