Elena Tablada revela detalles inéditos de su separación de Javier Ungría

No están siendo buenos momentos para Elena Tablada, que afronta una complicada etapa desde que comenzará en verano de 2022 el proceso de divorcio de Javier Ungría. La diseñadora ha abierto su corazón y confiesa lo complicado que está siendo en el terreno emocional asumir esta ruptura sentimental y entender el porqué ha sucedido. Todo ello le está llevando a un duro proceso de reconstruir y poner en orden todo la realidad que ahora afronta.

Seis meses después de hacerse pública la ruptura se conoce que la relación con Javier Ungría no estaba un buen punto. Lejos de encontrar una solución, cuando ambos afrontaron la situación Elena Tablada se dio cuenta de que no había marcha atrás: "Las excusas fueron tan crueles que, como madre, solo me nació dejarlo ir y alejarme lo máximo posible", reconoce en la revista '¡Hola!'.

Elena Tablada cree que ha perdido la imagen de sí misma tras su separación

La diseñadora está todavía inmersa en un proceso emocional complicado, pues el divorcio todavía no esta formalizado, pero sí ya en marcha. Analizando todo e intentando descubrir qué es lo que había sucedido para ponerles en ese punto, cree que tiene que valorar mucho más lo que ha perdido por el camino y no lo hacía tanto como debía. Cree que ha perdido su estabilidad económica, además de la imagen de sí misma y su "luz". Ahora ya, con la perspectiva que da el tiempo y la ayuda de la terapia a la que acude, está en una mejor posición.

Aclarando que no ha habido terceras personas de por medio, sí sabe que de ser así hubiera sido todo mucho más fácil de asimilar ya que si "en una relación no se crece al mismo tiempo" no quedaba mucho más que hacer que dar el paso de la separación. Para pasar por esto se está aferrando, además, a su familia y amigos, los que define y engloba como "personas vitamina". Sabe que tiene que ponerse a sí misma, al igual que a sus hijas, como la prioridad absoluta de su vida y está intentado que todo esto afecte lo menos posible a los que la rodean.

Punto y final a una relación que empezó a 2016

Javier Ungría y Elena Tablada ya están más cerca de poner punto y final a una relación que afianzaron en 2018 con su boda en iglesia de los Dominicos de San Juan Letrán, en La Habana, y que comenzó en 2016. Ellos mismos desvelaron a SEMANA que durante los 6 años que ha durado esta historia de amor "a pesar de que ninguna relación es un camino de rosas" la separación era un punto para "dar un pare y así poder respirar y ver en qué consiste realmente la felicidad".

A pesar de que confiaba en que "el tiempo haga valorar lo afortunados que somos", tal como recordó en esta revista, no ha podido ser y se muestra más convencida que nunca en dejar todo esto aparte. Eso sí, tal como lo hizo en su momento, el respeto está presente en la relación y buscan estar en un buen punto para que todo sea mucho más fácil.

Los rumores comenzaron cuando ninguno de los dos se mostraba muy abierto en sus perfiles en redes sociales. De demostrarse todo su amor a eso hay un paso y las fotos de viajes de ambos sin la compañía del otro comenzaron a hacerse visibles. La última de las fotografías que el empresario subió fue en el mes de marzo de 2022 y eso hizo que saltaran las alarmas por completo, confirmándose meses después a través de los medios de comunicación.

