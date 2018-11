14 Una indirecta muy directa

“El que es feliz se le nota, no critica, no envidia, no busca conflictos ni atención, ya que cuando se habla mal de otras personas es porque no se tiene nada bueno que decir de si mismo. Seamos promotores de cosas positivas, empatía, de resaltar lo mejor, nuestro mundo lo necesita! “, ha escrito Rosana Zanetti.