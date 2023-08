Elena Tablada está feliz y no puede disimular el buen momento que vive. Solo hace falta verla. La diseñadora exprime los últimos días del verano en compañía de su hija Camila, que vuelve a estar con ella tras pasar unos días en Ibiza con su padre, Javier Ungría. Madre e hija están en Marbella, disfrutando del tiempo juntas, entre baños en la piscina de un exclusivo hotel y arrumacos varios. Acostumbrada a compartir su día a día en redes sociales, la ex de David Bisbal ha difundido un vídeo en el que presume de cuerpazo en un minúsculo bikini. Está espectacular por delante y detrás, aunque insista en que no le miremos "la gelatina".

Vídeo: @hellentablada

Elena ya ha podido reunirse con Camila, su hija pequeña (tiene otra niña, Ella, fruto de su relación con el cantante de Almería). Con ella, ha puesto rumbo a Marbella, donde las dos se dedican a pasar tiempo de calidad juntas, la máxima de la 'influencer', como siempre ha reivindicado. Tablada ha querido compartir con todos sus seguidores de Instagram (221.000) la escapa de ensueño de la que está disfrutando. Y, de paso, lucir cuerpazo porque sí. Porque puede.

En el divertido vídeo que ha compartido, se la ve 'subida' sobre los zapatos minúsculos de su hija, mientras pasea tipazo y 'trasero' por la piscina del hotel en el que se hospedan ambas. Con mucho 'tumbao', la joven baila al ritmo de la música que suena de fondo, mientras pide divertida a sus 'followers' a que no la miren "la gelatina". Esto último, interpretamos que, en referencia a sus posaderas, que deja a la vista de todos con un escueto bikini con forma de tanga.

Elena Tablada preparada para lo que venga

Elena ya está de vuelta en España después de pasar unas semanas en Miami, su refugio fuera de nuestras fronteras. "Me regresé al lugar que me llama, que me llena, que me renueva… Porque la vida es muy corta como para no seguir lo que tú mente y alma interpretan como Felicidad: Miami", relataba en una de sus publicaciones, en las que se deshacía en halagos hacia la ciudad estadounidense.

Durante su escapada, llamó la atención un enigmático mensaje que compartió, de nuevo, a través de sus redes sociales. Muy mística, la madrileña de 42 dejaba abierta la posibilidad de que, pronto, su situación en los juzgados se resuelva. Elena Tablada y Javier Ungría están a la espera de que se celebre el juicio por la custodia de Camila, suspendido a principios de junio.

Desde su separación en agosto del año pasado, la tensa relación que mantienen se ha recrudecido a marchas forzadas. Más desde que se conoció que ella había contratado un detective para espiarle. No fue, como se dijo en un primer momento, para demostrar que Javier le había sido infiel, sino por una motivación económica. De cualquier modo, parece que Elena Tablada, atraviesa un buen momento. O eso trata de trasladar a través de su perfil digital. Como ella misma ha indicado, está preparada para lo que venga.

1 de 3 Como pez en el agua, exprimiendo al máximo el verano 2 de 3 Con la pequeña Camila, de la que presume en redes siempre que puede 3 de 3 La lucha de Elena porque sus hijas crezcan juntas