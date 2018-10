12 Ella sí que habla con la madre de Bisbal

Elena Tablada continúa con su discurso en conversación con el citado medio, desde donde asegura que, a pesar de que David Bisbal ha perdido el contacto con sus padres, ella sí que se lleva bien con la que fuese su consuegra: “Yo me llevo muy bien con la madre de David, con todo el mundo. Siempre me he llevado bien con todos”, asegura.