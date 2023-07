Elena Tablada explota en plena batalla judicial con Javier Ungría: “Qué caro no elegir bien a una persona”

Elena Tablada está disfrutando de unos días en Miami muy bien acompañada. Para la diseñadora es una ciudad única y, por ello, disfruta de de las calles de Homestead, en Florida, siempre que tiene ocasión. "Por mucho que te saquen de un lugar, ese lugar nunca sale de ti" le dedicaba después de haber estado 15 días ya. Entre todos sus planes, seguro el favorito ha sido el que ha compartido con sus hijas, Ella y Camila, este 18 de julio. Aunque no todo es tan perfecto como pudo imaginar. Escoge las redes sociales para mandarle un mensaje contundente: "Por fin, después de tanta incertidumbre e inconvenientes innecesarios, las tengo juntitas".

Las hermanas se reunían y disfrutaban juntas después de tiempo separadas y así de contenta lo mostraba. "Nunca había estado tanto tiempo sin mi bebé. Quince eternos días muy difíciles de llevar", compartía junto a una imagen muy cariñosa de ambas. Sin señalar a ninguno de los padres de sus hijas, David Bisbal y Javier Ungría, no se guardaba nada y dejaba las cosas claras públicamente. "Qué caro se paga no elegir bien a una persona...", reflexionaba sorprendiendo a todos. Querían saber más sobre a quién se refería, algo sobre lo que no se ha pronunciado todavía.

Juntas, madre e hijas, han recorrido una granja muy especial, llena de animales y frutos que, incluso, luego han podido degustar. Un plan que, aún así, no ha hecho olvidar a Elena Tablada, por sus palabras, los últimos días lejos de ellas. En Miami le quedan todavía quince días, a los que les pide "un breakcito y cógelo suave". En esos días de agua, solo tenía un deseo para ella, "límpiame el camino, el de mis niñas, el de los míos...". Era justo el momento en el que se dio cuenta del paso del tiempo y lo capturó a través del objetivo.

El difícil proceso judicial de Elena Tablada y Javier Ungría

Este 2023 le ha traído a Elena Tablada un difícil proceso judicial con el que fuera su pareja Javier Ungría. Ella misma lo definía como "complicado" cuando los reporteros le preguntaban. "No lucho porque luchar es una palabra muy muy fea. Quiero que mis hijas estén bien", dejaba claro a las cámaras entonces. Aunque estaba previsto que se celebrara en junio, como conocimos en exclusiva en SEMANA, en el último momento el juicio se suspendió. Este versa sobre la guardia y custodia definitiva de la hija que tienen en común.

"Esto es un golpe para Elena ya que lo único que quiere es cerrar este capítulo", nos confesaron fuentes cercanas sobre las sensaciones de Elena Tablada ante tal movimiento inesperado. Desde que se comenzó este procedimiento no se han cambiado las posturas. La diseñadora, nos apuntaron el día que se confirmaba el 13 de junio como la fecha definitiva, "ha rechazado cualquier tipo de compensación que le pudiera pertenecer y lo único que quiere es que sus hijas se sigan criando con la misma calidad de vida que con la que se han criado hasta ahora".