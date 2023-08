Elena Tablada explica por qué contrató un detective para espiar a Javier Ungría

Elena Tablada no se esconde. Hoy ha confirmado que, efectivamente, contrató un detective privado para seguirle los pasos a su exmarido. La joven acaba de llegar de pasar unos días en solitario en Miami, su refugio cuando no está en Madrid, donde reside. Por sus palabras, se mantiene firme en su decisión de echar mano de un profesional para espiar a Javier Ungría. Hace unos días, compartía un enigmático mensaje en el que dejaba entrever que ya conoce la fecha del juicio que tiene pendiente con el empresario por la custodia de la pequeña que tienen en común, Camila. La ex de Bisbal y Ungría pusieron fin a su matrimonio hace un años, después de cuatro desde que se dieran el 'sí, quiero' en Cuba. Desde entonces, su relación se ha caracterizado por un ir y venir de acusaciones y una tensión inédita.

Vídeo: Europa Press