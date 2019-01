Elena Tablada ha protagonizado un duro enfrentamiento contra Lorena Vázquez

7 Lorena Vázquez, culpable del enfado de Elena

El comentario que desató la guerra entre ambas: “Hubiera estado bien que el tornado llegara a Cuba justo cuando Elena se estaba casando con Javier Ungría”, dijo Lorena. Además, cuando Angie Cárdenas preguntó a si la niña que acompañaba a Elena era su hija, esta negó tajante, “no creo, porque las informaciones que he leído no lo ponía y me extrañaría que la llevara a un photocall”.