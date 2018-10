2 Bisbal, más feliz que nunca

Pese a la polémica, David Bisbal está disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida. Trabajo no le falta, en el amor no puede quejarse y, de paso, va a convertirse de nuevo en padre. Tan solo su ex, Elena Tablada, supone para él un foco de tensión, pero nada que no se pueda solucionar hablando.