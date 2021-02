Elena Tablada fue una de las invitadas a la polémica boda que se celebró este fin de semana entre Javier Navarro y Beatriz Ungría

Elena Tablada se ha visto salpicada por la boda de su cuñada, Beatriz Ungría, hermana de Javier Ungría, con Jaime Navarro, el que fuera un canterano del equipo del Real Madrid. Este fin de semana, se filtraron unas imágenes de esta polémica boda que celebró su convite en el Casino de Madrid donde aparecían todos los invitados sin la mascarilla obligatoria y sin guardar la distancia social que marcan las normas para evitar la propagación del coronavirus. Fueron muchos los rostros famosos que acudieron a esta celebración. Entre ellos, se encontraba la mismísima Elena Tablada, quien ha querido pronunciarse al respecto.

Elena Tablada asegura que sí cumplieron las medidas de seguridad

Hace unos días que la diseñadora compartía una fotografía suya ataviada con un espectacular vestido de invitada a las puertas de la Iglesia Santa Bárbara, en el centro de Madrid, donde se celebró la polémica boda. Tras darse el ‘sí, quiero’, todos los invitados se marcharon hasta el Casino de Madrid donde disfrutaron de un convite sin ninguna restricción. «Qué raro se me hace un vestido espectacular, un tacón y una pestaña! Pero el amor se debe celebrar siempre 🤍✨», escribía Tablada en su publicación sin imaginarse que esa boda terminaría poniéndola en el foco de la polémica.

Este mismo lunes, y tras un fin de semana donde las redes han ardido por las imágenes de la misma, Elena Tablada ha roto su silencio. A pesar de que ha querido dejar claro que ella no iba hablar ni dar detalles del enlace, ya que no era su boda por lo que no podía atribuirse hablar sobre ello, sí que ha confirmado que se tomaron medidas sanitarias. Según adelantaban en ‘Ya es mediodía’, puestos en contacto con Tablada, la diseñadora asegura que todos los invitados se realizaron un PCR antes y que solo acudieron al evento los que dieron negativo.

Además, también ha querido confesar que sí se mantuvieron las medidas de distancia, ya que en cada mesa solo había cuatro personas sentadas. Por otra parte, a la revista Hola, aseguraba que «El Casino de Madrid fue muy cuidadoso con eso y los anfitriones también. Poco más te puedo decir porque esto es lo que yo vi y experimenté«.

La polémica boda que se ha hecho viral durante este fin de semana

Este fin de semana, salió a la luz el vídeo de esta boda que se convirtió en viral. A juzgar por las imágenes que os ofrecemos a continuación, todos los participantes, incluidos los novios, no cumplieron con el protocolo contra la covid-19 al menos durante la fiesta. Tal y como se puede apreciar en el siguiente vídeo, los invitados no lucen las mascarillas ni si quiera guardan la distancia social, de la que tanto se ha hablado durante los últimos meses. A continuación os mostramos las imágenes que han desatado la ira en muchos internautas y tuiteros. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Twitter