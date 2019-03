Elena Tablada usa el cumpleaños de su abuela para desafiar a David Bisbal

La polémica entre Elena Tablada y David Bisbal no tiene fin. Después de que el cantante almeriense mostrara públicamente que está molesto con la madre de su hija Ella al considerar que expone demasiado a la niña, Elena Tablada parece haber oídos sordos y continúa compartiendo imágenes junto a su hija en redes sociales.

En su opinión, lo mejor sería que Ella estuviera siempre al margen de la popularidad de sus padres. El cantante ha asegurado que Elena “nunca ha protegido la intimidad de Ella”. Además, quiso matizar él nunca dijo “que la madre ni la familia de la madre de mi hija no puedan poner fotos de la niña, simplemente que no hable de ella, que no la asocie a marcas. Punto”, sentenció.

David Bisbal ha compartido instantáneas junto a ella, aunque menos