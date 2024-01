Elena Tabalada y su contundente postura respecto a Chenoa

Elena Tablada está inmersa en una carrera contrarreloj por mejorar sus habilidades como bailarina. La concursante de 'Bailando con las estrellas' se ha convertido en una de las grandes favoritas del programa de Telecinco gracias a su buen hacer sobre la pista de baile. A pesar de la dura batalla judicial que mantiene con Javier Ungría por la hija que tienen en común, está viviendo un momento muy dulce en lo profesional. La también ex de David Bisbal, con quien tiene otra hija, Ella, parece que está enfocada en dejar atrás su pasado. Y con él, las redecillas que, alguna vez, la enemistaron con Chenoa.

Elena Tablada se sincera sobre sus dos rupturas con los padres de sus hijas

El 2024 le está trayendo muchas satisfacciones a Elena Tablada, entre ellas su participación en 'Bailando con las estrellas'. Su salto a televisión está siendo todo un éxito, a tenor de las buenas críticas que está recibiendo por su paso por el concurso. Una participación con la que dado un giro de 180 grados a su vida. Programa tras programa se está destacando como una de las grandes rivales a batir. Consciente de ello, no para de entrenar, como demuestra en los numerosos vídeos que cuelga en su cuenta oficial de Instagram, donde suma cerca de 230 mil seguidores.

Tras estrenarse con la salsa, una danza que le viene de familia, la ex de Bisbal también se le ha medido a la rumba y al complicado 'froxtrot'. Su buen momento televisivo contrasta con sus problemas en los tribunales con el padre de su pequeña Camila. A la espera de que se celebre el juicio que tienen pendiente por la custodia de la niña, la diseñadora espera de una vez por todas cerrar este capítulo de su vida más pronto que tarde. Sobre esta relación y la que alguna vez le unió a David Bisbal se ha sincerado en una de las pausas del 'talent show' de Mediaset. "He pasado dos separaciones. Una híper mediática (con el intérprete de 'Ave María') y la otra ha sido de una desilusión y una decepción total en mi vida", explicó, visiblemente dolida sobre su divorcio con Javier Ungría. El matrimonio puso fin a su relación en el verano de 2022 tras darse el 'sí, quiero' en 2018 en Cuba.

La concursante de 'Bailando con las estrellas' se sincera como nunca sobre Chenoa

En 'Bailando con las estrellas' no solo importa el baile. Es decir, al público no le interesa solo el baile. Conscientes de ello, los responsables del programa tratan de 'estirarle' de la lengua a Elena Tablada. Todo comenzó con un comentario de Boris Izaguirre, juez del 'talent show', durante una de las galas. Algo disconforme con su actuación, el venezolano no dudó en trasladarle en pleno directo cuál había sido, a su entender, su principal error. "Yo creo que el error ha sido ponerte Sarandonga. Pienso que habría sido mejor haberte puesto ‘Cuando tú vas, yo vengo de allí’ de Chenoa", le dijo.

La ex de Bisbal no contestó en ese momento, pero sí durante uno de los ensayos posteriores. "¿Crees que lo hizo con segunda intención?", le preguntaba su inseparable compañero de baile Adrián. "Siempre en la vida hay una segunda intención", le contestaba ella tajante. Cabe recordar que, cuando Chenoa y David Bisbal terminaron su relación, él comenzó al poco tiempo su idilio con Tablada, presidenta de su club de fans por aquel entonces. "Yo con Chenoa me llevo súper bien. Me parece una mujer súper poderosa. Si me ponen un tema de ella lo bailaré con mucho orgullo", ha sentenciado sin titubear. Las dos ex del almeriense coincidieron durante el cumpleaños de 'El Turronero' a finales de 2023. De ese encuentro salió a luz una foto de ambas mujeres con la que zanjaron de una vez por todas su enemistad tras 18 años enfrentadas.