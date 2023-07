Elena Tablada contrató un detective privado para ‘espiar’ a Javier Ungría

Elena Tablada está en plena guerra legal y mediática contra su ex marido, Javier Ungría. Una disputa que tiene a la diseñadora desconcertada. Ahora se ha desvelado un nuevo dato que, seguro, echará más leña al fuego, si cabe. Según han adelantado en el programa de 'Y ahora Sonsoles', de Antena 3, Elena pagó a un detective privado para que siguiera al empresario cuando su matrimonio hacía aguas. Su decisión estaría motivada por las sospechas de una posible infidelidad por parte de él.

"Las imágenes que tendría Elena Tablada no demostrarían nada"

La noticia la daba en exclusiva Daniel Carande en el programa de Sonsóles Ónega, por fuentes cercanas al entorno de Javier. De acuerdo con el periodista, la contratación de un detective por parte de Elena se materializó cuando todavía estaban casados, pero el matrimonio ya llevaba tiempo en crisis. "Fue durante los últimos coletazos de su relación", ha aclarado. Su objetivo era demostrar que él le había sido infiel y utilizar esa información en un posible juicio por la custodia de la hija que tienen en común, Camila. Así lo ha aclarado el colaborador.

El seguimiento, sin embargo, no habría dado los frutos deseados. Según Carande, las imágenes que tendría en su poder la ex de David Bisbal "no demostrarían nada". Y añadía que solo se ve a Javier charlando amigablemente con varias camareras y algunos hombres 'random'. Beatriz Cortázar, también presente en el plató, ha desmentido que Elena estuviera preocupada por una posible infidelidad de su ahora exmarido. "Ese era el menor de sus problemas. Es un tema más delicado que eso, del que no se puede hablar", añadía tajante.

Una relación cada vez más tensa

Haya habido detective privado o no de por medio, Elena Tablada no iba mal encaminada a la hora de pronosticar lo que sucedería en el futuro. No en lo relativo a la pelea judicial que mantiene con Javier por la custodia de la niña. La pequeña nació el 21 de abril de 2020 en plena pandemia y cuando la pareja vivía uno de sus momentos más dulces. La ex de David Bisbal, con quien tiene otra hija, Ella, y Javier Ungría debían verse el 15 de junio en los juzgados, pero el juicio fue cancelado.

A la espera de una nueva fecha, el proceso judicial ha multiplicado las tensiones entre Elena Tablada y Javier. La pareja se divorciaba en agosto del año pasado, tan solo cuatro años después de darse el 'sí, quiero'. Desde entonces, la relación entre ambos ha ido de mal en peor. No ha ayudado a calmar las aguas el reciente cruce de declaraciones que han protagonizado, evidenciado más si cabe la falta de entendimiento que existe entre ellos.