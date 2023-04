Elena Tablada comparte un significativo vídeo tras conocerse que va a juicio con su ex, Javier Ungría

Elena Tablada y Javier Ungría pronto se verán las caras en los tribunales. No por la custodia de la pequeña, sino por cuestiones económicas que Tablada quiere dejar zanjadas para poder continuar con su vida. "Le va a reclamar la cantidad que considera necesaria para estar a la altura de la calidad de vida de la que siempre ha disfrutado", nos dicen a SEMANA fuentes cercanas a ambos. Esto confirma que la guerra entre ellos es un hecho, una batalla que al menos este viernes 21 de abril ella quiere dejar a un lado. ¿La razón? Que la hija que tienen en común cumple 3 años, un aniversario en el que no ha podido evitar ponerse reflexiva.

Vídeo: Motivación en escritos

Poco después de que la noticia de su cara a cara en los juzgados haya visto la luz en este medio, Elena Tablada ha compartido un vídeo que a ella le ha hecho pensar. De hecho, cree que si algún día sus hijas le piden algún consejo, ella hablará de este vídeo cargado de verdad. En él se puede ver a un anciano dando consejos tras una intensa y sabia vida, el cual además te ofrecemos en este artículo, ya que para muchos está cargado de verdad.

Las palabras que han hecho pensar a Elena Tablada

"La persona es un viaje y cada viaje es distinto. Somos únicos, somos cada uno. No tiene doble, si él no lo hace, quedará por hacer por toda la eternidad. La vida es cambio, es búsqueda, es camino. Lo importante no es llegar, es el viaje. Es el que depende de nosotros. Que sea un viaje consciente, lleno de aventuras, que sea rico en experiencias de todo tipo", aseguran en el vídeo que tantas reproducciones ha alcanzado.

Esta vez no ha mencionado a Javier, con quien no tiene nada de buen rollo. No ha querido mandarle zascas, ni tampoco responder al padre de su hija, quien respondía a las cámaras desvelando sus intenciones ahora que se sabe que irá a juicio con ella. "Cada uno pelee por lo suyo", dice el empresario después de conocerse que Elena Tablada luchará por tener la misma estabilidad económica que cuando estaban juntos. Él, por su parte, "peleará por su hija", tal y como ha recordado ante la prensa una vez más tras la exclusiva de SEMANA. Intenta evitar conflictos con la madre de sus hijos y no entrar en ninguna polémica, pero tampoco consiente que se le tilde de mal padre, por lo que al escuchar esa palabra prefiere dejar la conversación. De este modo, confirma que se mostrará cauto para no perjudicar a su pequeña. No quiere entrar en jardines y, de momento, se mantendrá en la barrera.

La diseñadora de joyas, según nos dicen, se cansó de la vida que supuestamente llevaba Javier Ungría. De hecho, a su círculo le cuenta que notó mucho el cambio tras darse el 'sí, quiero', una metamorfosis que no pudo ni quiso aceptar. "Él se deshacía en atenciones con ella. Todo cambió de manera radical después de la boda (...) Una montaña rusa llena de inestabilidad, de noches sin dormir, y de preocupación cuando él salía y llegaba a casa a altas horas de la madrugada", explican a SEMANA. Esta vez Tablada ha optado por el silencio, al menos, de forma directa con lo que tenga que ver con Javier Ungría.

Vídeo: Europa Press