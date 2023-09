Elena Tablada acusa a Javier Ungría de impedir un acuerdo de divorcio: "Es desagradable"

Elena Tablada ha pasado su verano más complicado en pleno divorcio con Javier Ungría. La diseñadora de moda ha decidido viajar a Miami y permanecer allí durante sus vacaciones para descansar y descansar de toda la polémica. "Con mi familia allí y la verdad que lo disfruté mucho y estuve tranquila. Luego si vas a muchos sitios, necesitas unas vacaciones de esas vacaciones. Entonces, este año decidí estar tranquila en un sitio fijo y ya", ha desvelado Elena Tablada.

Porque el verano no ha sido fácil. Y es que no consigue firmar un acuerdo de divorcio con Javier Ungría, al que señala de manera rotunda: "Yo creo que por desgracia, si dos personas no se ponen de acuerdo, tendrá que decidir una tercera persona, si no hay una coherencia. No parece que vayamos a llegar a un acuerdo", ha desvelado Elena Tablada con tristeza.

Para Elena Tablada está siendo un proceso muy duro, en el que ve que su exmarido no ayuda a que se resuelvan las cosas y que ambos puedan seguir con su vida. Eso sí, siempre unidas por el bien de la hija que tienen en común: "Las declaraciones, los detectives privados... Eso es lo de menos. Es el proceso y la comunicación. Cuando no fluye, cuando es desagradable, es un proceso que cuesta y precisamente, porque hay una niña. Si no hubiera una niña, no hablaríamos ni tuviésemos que tener contacto", ha reconocido.

Entre Elena Tablada y Javier Ungría la comunicación es tensa

Porque sí que hablan, pero se huele la tensión: "Lo que implica que tiene que haber cuando tienes una hija en común. Con madurez, con sensatez y bueno, pues yo creo que es fundamental intentar no hacerse daño el uno al otro y yo por mi parte, hago un trabajo muy grande en eso. Yo ya me he separado una vez, yo ya he pasado por esto. Yo sé lo que vale la pena y lo que no vale la pena y tirarse yo pongo de mi parte, sí. Y ya está, por mi hija, por mis dos hijas, que tengo dos y son hermanitas", ha terminado diciendo.

Vídeo: EUROPA PRESS.