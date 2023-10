Elena Tablada aclara cómo es su verdadera relación con Chenoa

Elena Tablada y Chenoa han copado un sinfín de titulares en las últimas dos décadas. El pasado mes de julio éramos testigos de cómo ambas mujeres posaban juntas durante el multitudinario cumpleaños de 'El Turronero' celebrado en Sevilla. Ahora, la diseñadora ha aclarado cómo es su verdadera relación con la cantante. ¡Dale al play para escuchar sus declaraciones!

Vídeo: Europa Press

"Yo coincido con ella y me cae super bien. Es muy buen chica y me cae genial. La imagen que se crea de una persona en la prensa no es lo mismo, hay que conocer a la gente", respondía a los reporteros que se interesaban sobre cuál era su verdadera relación con la cantante. Las especulaciones sobre la supuesta mala relación entre Elena Tablada y Chenoa surgieron cuando comenzó la historia de amor de la diseñadora con David Bisbal. Una capítulo muy sonado que copó la actualidad de la crónica social de la época. Desde entonces han sido constantes los rumores, incluso Chenoa llegó a reconocer que no felicitó al almeriense por su primera hija, Ella. Parece que todo ha caído en el olvido y que durante los últimos años han podido conocerse de forma más estrecha.