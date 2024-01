Elena Rodríguez, madre de Adara, muestra el resultado de sus retoques estéticos antes de 'GH Dúo'

Vídeo: @elenarodriguezpa Instagram

Tan solo queda una semana para que comience la segunda edición de ‘GH Dúo’. Tras el fin de ‘GH VIP’ con la victoria de Naomi, la casa de Guadalix abre de nuevo sus puertas para recibir a un sinfín de rostros conocidos, entre los que está el de Elena Rodríguez. La madre de Adara Molinero es una de las primeras concursantes confirmadas del programa y, antes de poner rumbo a la aventura, ha optado por someterse a una serie de retoques estéticos para lucir radiante.

A través de sus redes sociales, Elena Rodríguez se ha sincerado sobre los tratamientos por los que se ha decantado, todos ellos relacionados con la mejora de los rasgos faciales: “Hoy me pusieron plasma y vitaminas”, ha confesado por medio de sus stories de Instagram. Como no podía ser de otra manera, ha confiado en los profesionales de la clínica estética a la que también acude Adara siempre que lo necesita.

Es por ello que la futura concursante de ‘GH Dúo’ ha recordado el consejo de su hija tan solo unos minutos después de su intervención: “Me dijo: ‘Mamá quiero que vayas guapísima a GH Dúo’, no conozco a nadie que, si puede, no intente mejorar su aspecto”, ha escrito Elena junto a una imagen en la que se aprecia una parte del resultado de su cambio, el cual le ha dejado muy satisfecha: “Me he dejado llevar y estoy feliz”, añadía.

Cabe destacar que no es la primera vez que Elena se somete a un retoque de este tipo. Hace tan solo unos días, concretamente el 23 de diciembre, la madre de Adara visitaba la misma clínica que ahora para perfeccionar el ‘Full face’ por el que se había decantado en junio. Este es un tratamiento que cuida las líneas de expresión y ayuda a combatir las arrugas, ideal para personas que, como ella, acaban de cumplir 50 años y sienten que la edad pasa factura en sus rostros.

Si algo está claro, es que Elena está dispuesta a adentrarse de nuevo en una aventura televisiva de la mano de Telecinco y lo hace con la mayor de las ilusiones. Tras haberse dado a conocer por la audiencia con su paso por ‘Supervivientes’, la madre de Adara ha decidido probar suerte en ‘GH Dúo’, aunque no lo hará sola. Luca Onestini, el hermano de Gianmarco, será quien la acompañe en esta andadura en la pequeña pantalla.

El vínculo que existe entre ellos no es otro que el que Gianmarco y Adara forjaron en ‘GH VIP’. Los dos se convirtieron en los flamantes protagonistas de la séptima edición del reality al protagonizar un romance que tenía lugar cuando la madrileña aún estaba con el padre de su hijo, Hugo Sierra. Sin embargo, la historia de amor entre el italiano y la española apenas duraba unos días tras su salida de la casa de Guadalix, y a partir de ahí, entre ellos solo ha habido malos rollos y reproches.