3 ¿Cómo concilia el trabajo con la crianza de su hijo?

Elena Furiase ya ha confesado que es duro trabajar y criar a un niño tan pequeño, aunque ha sabido compaginarlo bien: “La conciliación de maternidad y trabajo la llevo bien. Tengo la suerte de tener un equipo sensible con la maternidad y me da mi tiempo para estar con mi bebé. No he querido empezar fuerte tras dar a luz, porque quería pasar estos primeros meses muy centrada en Noah. Tampoco he dejado de trabajar, aunque es ahora cuando empiezo a tener más flujo de trabajo. Estoy muy feliz y contenta. También muy cansada”.