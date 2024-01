Eladio sorprende con su reacción al acercamiento de Ana María Aldón a Efrén

Ana María Aldón se ha convertido en una de las grandes protagonistas de 'GH DÚO', no solo porque se está abriendo en canal con sus compañeros, también por su estrecha amistad con Efrén Reyero. Su relación con el ex de Marta López está en boca de todos y ha sido ahora cuando Eladio, prometido de la diseñadora de moda, se ha pronunciado al respecto.

Eladio está siguiendo de cerca los pasos de Ana María Aldón en 'GH DÚO', aunque no está enganchado las 24 horas. En concreto, el empresario ha explicado a 'Fiesta' que cuenta los días para volver a ver a la colaboradora de televisión. "Estoy viendo el programa, pero tampoco estoy obsesionado. Estoy deseando que salga", indica al espacio presentado por Emma García. Tras esto, el prometido de la diseñadora de moda reacciona a la amistad especial que ha hecho con Efrén. "La echo muchísimo de menos y confío en ella, ¿cómo no voy a confiar si la quiero hasta las trancas? Si tuviera que decirle algo le diría que la quiero muchísimo", expresa.

Eladio deja claro que no está pegado al concurso por cuestiones de agenda, pero lo que sí ha podido ver de ella le ha gustado. "Con lo poco que he visto, insisto, he visto que está siendo como es ella, a parte de que se lo está pasando bien", cuenta. Por otro lado, el empresario también ha desvelado que tiene un contacto diario con la hija de su prometida, Gema Aldón, y deja así claro que su relación con ella dista mucho de cómo empezó. "Hablo mucho con ella. Si Ana supiera lo que está pasando fuera de la casa estaría encantada. También hablo con sus hermanos, si supiera que no debe temer lo que le daba miedo al entrar estaría aún más feliz", admite.

Eladio, el mayor apoyo de Ana María Aldón tras su separación de Ortega Cano

Eladio se ha convertido en uno de los principales apoyos de Ana María Aldón desde que su relación comenzara. El empresario es el que la ha animado a que se embarcara en su negocio digital. No obstante, tal y como pudo saber en exclusiva SEMANA, la diseñadora de moda se vio obligada a cerrar su web por su entrada al reality de Telecinco. “Ya no se pueden hacer pedidos porque entro en ‘GH’ y no hay nadie en la tienda, solo trabajo yo. A la vuelta voy a venir súper cargada de energía y con más ganas que nunca”, nos decía ella misma. En su negocio se podía encontrar una amplia gama de prendas que estaban ideadas para hacer outfits tanto para un día normal de diario como para un importante evento. Podíamos encontrar unos modernos vaqueros dorados por 49,50 euros, hasta elegantes abrigos por 59,90 euros. Precios asequibles y para todos los bolsillos para ayudar a todas sus seguidoras.