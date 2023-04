El zasca de Olga Moreno y Agustín Etienne a ¿Marta Riesco y Antonio David Flores?

Durante los últimos días hemos sido testigos de la inesperada ruptura entre Antonio David Flores y Marta Riesco. Después de luchar 'contra viento y marea' por su amor, la pareja habría decidido tomar caminos separados por "culpa de Rocío Flores", según señaló la que fuera reportera de 'El programa de AR'. Mientras tanto, Olga Moreno y Agustín Etienne siguen dando pasos en su relación, que cada vez está más afianzada. La 'otra' pareja de la historia ha reaparecido disfrutando de diferentes exquisiteces gastronómicas y publicando una demoledora frase que bien podría ser un zasca contra Marta Riesco y Antonio David Flores.

"Lo digo, amor del bueno... y muy buena tarde para todos". Con estas palabras, el que fuera representante del propio Antonio David Flores podría estar haciendo una declaración de intenciones al asegurar que lo suyo es "amor del bueno". ¿Se está refiriendo a que hay otras relaciones que no son así? Llama especialmente la atención que hayan utilizado esas palabras justo en el momento en el que se conoce la ruptura del ex de Olga Moreno y Marta Riesco. Hay que recordar que el idilio entre Antonio David y la reportera habría comenzado cuando Olga se encontraba concursando en 'Supervivientes'.

Olga Moreno vivió una época complicada tras destaparse la relación entre Antonio David y Marta Riesco

La malagueña y el ex guardia civil se conocieron en el año 2000, justo después de que Antonio David se separara de Rocío Carrasco. Lo que en un principio parecía un amor de verano, finalmente terminaron siendo 22 años de amor y una hija en común, Lola. Tras esto, Antonio David Flores y Olga Moreno pusieron punto y final a su relación después de que se 'destapara' el romance de él con Riesco. Aunque en un principio ambos protagonistas aseguraron que no había nada entre ellos, las imágenes de los dos en actitud muy cariñosa hicieron saltar todas las alarmas. En enero de 2022, él confirmó su relación a través de un vídeo de Youtube.

Agustín Etienne le ha devuelto la ilusión a la malagueña

Olga Moreno siempre ha intentado mantenerse al margen de su relación con Marta Riesco. De hecho, poco tiempo después éramos testigos de que la malagueña había encontrado de nuevo el amor. Así se lo confirmó en exclusiva a SEMANA el pasado mes de septiembre: "He encontrado a un hombre que me hace feliz", declaró en exclusiva a este medio. Desde entonces, son muchas las ocasiones que hemos podido ser testigos de su historia de amor. Aunque siempre han mantenido un perfil bajo y han evitado entrar en cualquier polémicas, sí que han compartido muchas instantáneas del tiempo que pasan juntos. Siendo esta última la que ha llamado especialmente la atención por el contenido que hay escrito sobre ella.

Desde que Olga confesara su historia de amor con Agustín Etienne, han sido varias las ocasiones en las que ambos se han gritado a los cuatro vientos lo enamorados que están. Pero no únicamente por parte de la malagueña, sino también del ex de Arancha de Benito. "Eres de las personas más buenas y generosas que he conocido en mi vida. Gracias por mirarme como me miras", dijo el representante de famosos cuando ella habló por primera vez de su relación con él. De momento, ellos siguen viviendo una bonita historia de amor. Algo que agradece especialmente Olga después de vivir un año complicado a su vuelta de 'Supervivientes 2021' por los rumores de Antonio David y todo lo que se estaba hablando tras la emisión de 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.