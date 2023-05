El zasca de Makoke a María Patiño tras su advertencia

Si María Patiño recientemente arremetía duramente contra Makoke, la respuesta de esta última no se ha hecho esperar. La colaboradora ha hablado alto y claro confesando que no entiende a qué viene la advertencia de la presentadora quien públicamente la amenazó con que si no dejaba de hablar de Kiko Matamoros contaría lo que sabe de ella.

"No entiendo nada", señalaba tajante la malagueña durante su intervención en el programa 'Fiesta' donde veía, de nuevo, el vídeo en el que María Patiño le decía lo siguiente: "Deja que tu expareja sea feliz, porque sino algún día voy a contar lo que sé". Makoke ha aprovechado para defenderse: "Parece que he sido yo la que he dicho algo o he contado algo. Estoy super tranquila y a pecho descubierto. Cuenta lo que quieras", le decía a la gallega subrayando que no tiene nada que temer, tampoco que esconder. "No entiendo nada, pero lo que menos entiendo es la empatía que tienes como mujer", era el zasca que le enviaba de forma pública.

Makoke, en el punto de mira

La colaboradora vuelve a estar en el centro de la polémica. Todo a consecuencia de las recientes declaraciones de María Patiño quien fue muy dura con ella. "Por encima de mi profesión está la felicidad de una persona, que es mi compañero. Lo podría haber contado el sábado o el domingo, pero me voy a callar", advertía. Además, señalaba que como sienta que Makoke "toca los pies a Matamoros, la gente se va a enterar de por qué actúas así. Déjale en paz, que Kiko últimamente lo está haciendo muy bien".

Kiko Matamoros y Makoke continúan estando enfrentados. Él negó recientemente que se casara enamorado de la malagueña y también dijo que le fue infiel el mismo día del "sí, quiero". "Lamento tener que volver a decirlo. El mismo día que me casé había estado con otra señora con la que tenía una relación. Señora a la que va dedicado este tatuaje". El controvertido colaborador contraerá matrimonio el próximo 2 de junio con la modelo Marta López Álamo en el marco de una boda religiosa que se oficiará en la iglesia San Miguel de Madrid. Será su tercera boda, además de con Makoke, ha estado casado con Marián Flores.