El zasca de Jessica Bueno a Jota Peleteiro

Para Jessica Bueno no han pasado desapercibidos los últimos movimientos de su expareja y padre de sus hijos, Jota Peleteiro.

Jessica Bueno sigue superando su separación de Jota Peleteiro. Han sido unos meses complicados para la modelo, que decidió refugiarse en en trabajo, con la puesta en marcha de una empresa de organización de eventos y en su vuelta a las pasarelas, y en sus hijos, que son su mejor apoyo. Desde esta posición, la modelo ha estado viendo los últimos movimientos de su expareja, que se han hecho públicos.

Lo ha hecho desde un discreto segundo plano, sin querer pronunciarse al respecto. Sin embargo, ante los últimos acontecimiento, no se ha podido quedar callada. La sevillana ha compartido una publicación en la que se puede leer: "Larga vida a la risa". Pero no es esto lo que más ha llamado la atención. Lo que más ha impactado ha sido el mensaje que ha añadido: "Y al tiempo que todo lo pone en su lugar", ha escrito rotunda. Se entiende como un zasca en toda regla a su exmarido y padre de sus hijos.

Este es el zasca que dedica Jessica a su exmarido

Parece que se ha dado cuenta de que lo mejor que le ha podido pasar ha sido separarse del futbolista. Este lleva meses en el foco mediático. Primero porque rehízo su vida con Miriam Ruiz, después porque tomaba la decisión de borrarse el tatuaje que había dedicado a Jessica Bueno en su cuerpo y hace unos días porque se dejaba ver en actitud cariñosa con dos chicas en Madrid. El tiempo ha puesto, según ella, a ambos en su lugar.

Mientras su marido no deja de protagonizar titulares por lo que ocurre en su vida privada, ella está centrada en cumplir con sus compromisos profesionales y en hacerse a la nueva etapa que ha iniciado en su vida. Tanto es así que se atrevía a seguir con la puesta en marcha de su empresa cuando su vida en pareja se tambaleaba. Y está orgullosa del rumbo que ha tomado su vida.

Jota Peleteiro elimina a su exmujer de su vida al completo

El futbolista ha tomado una decisión que podría haber afectado, y mucho, a su expareja. Y es que ha visitado a un profesional para que elimine de su cuerpo el tatuaje que había dedicado a la modelo. La cara de Jessica estaba impresa en su piel, pero ahora que ya no están juntos, quiere quitar su rostro poniendo un tatuaje encima para borrarlo definitivamente.

Jota ha visitado a un tatuador, que ha encontrado la mejor opción para que la cara de Jessica no esté presente. Pero no solo eso, sino que su actual novia estaba siendo testigo de este momento. No sabemos qué pensará ahora Miriam después de las últimos movimientos del futbolista. También ha tomado la decisión de hacerlo público, dando a Jessica Bueno la posibilidad de ver este desagradable momento cuando aún se está recuperando del desengaño amoroso.

Los vídeos han sido publicados por la persona que ha quitado el tatuaje, pero Jota Peleteiro los retuiteó en su perfil de Instagram. En la publicación podemos ver al futbolista con el torso desnudo, sin camiseta y pendiente de lo que está haciendo el tatuador. En ese momento solo tenía puesta la tinta que te ponen previa a hacerte el tatuaje. Se puede comprobar que el futbolista ha tomado la decisión de eliminar el rostro de Jessica por completo y el pecho quedará cubierto en su totalidad por un nuevo dibujo.

Si parece de mal gusto enseñar esto de manera pública en las redes sociales, todavía es más impresionante que testigo del diseño del tatuaje y su posterior dibujo, que ya quedará así toda la vida. La actual novia del futbolista aparece en el vídeo mientras están grabando a Jota. Se puede ver cómo está pendiente de su móvil mientras habla con una amiga.