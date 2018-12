No hace ni un mes del acuerdo entre Alba Carrillo y Feliciano López, y ya hay polémica. A pesar de que la modelo salió muy contenta de los juzgados, ya tiene algo que decirle a su ex marido, con el que estuvo casado durante menos de un año. Y es que Alba Carrillo acusa al tenista de filtrar datos de su divorcio, en concreto, la cifra económica que han acordado.

“He puesto punto y final a esta historia, he hecho mi duelo y quiero estar tranquila”, ha comenzado explicando Alba Carrillo en el plató de ‘Ya es mediodía’. Sin embargo, está muy enfadada, ya que parece que el tenista le ha contado a alguien lo ocurrido en el juicio, que provocó que volvieran a verse las caras.

“Si tenemos pensado no hablar de estos temas, no comentar las cosas porque hemos llegado a un acuerdo, y él se dedica a contar a gente muy cercana a mí todo lo que ha pasado en el juicio por los acuerdos y de las cantidades de dinero… Querido exmarido, olvídate de mí”, declara con dureza.

Según la modelo, el tenista ha hablado con alguien del acuerdo al que llegaron

Tras este contundente mensaje, Alba Carrillo no duda en lanzar un zasca de lo más llamativo: “Querido exmarido, tenemos que llevarnos bien porque es posible que un día nos encontremos en el parque de bolas, yo llevando a Lucas y tú a Sandra”. Todos sus compañeros han mostrado su sorpresa diciendo “¡vaya zasca!”.

Alguien muy cercano a ella le ha dicho un dato que la modelo no ha contado a nadie: la cifra exacta de su acuerdo. “Sé elegante y cumple con tu palabra, porque yo no he hablado aquí de nada, no le he contado nada ni a mis amigos íntimos ni a mi familia. Nadie sabe lo acordado”, ha explicado Alba.

