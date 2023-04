El vídeo viral de Belén Esteban hablando en inglés con el club privado donde cenó Juan Carlos I en Londres

Cuando parecía que ya lo habíamos todo, llega Belén Esteban y se pone en contacto con nada más y nada menos que con el club privado al que asistió el rey Don Juan Carlos este lunes en la noche en Londres. El emérito llegó a la capital británica para reunirse este martes con el rey Carlos III y, posteriormente, disfrutó del partido de cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Chelsea. Entre tanto, la colaboradora de televisión no ha dudado en descolgar el teléfono desde el plató de 'Sálvame' y ponerse en contacto con Oswald's, uno de los clubs más exclusivos del momento de la capital británica, dejándonos un momento divertido que ha corrido como la pólvora por el universo 2.0. ¿Quieres ver a Belén Esteban hablando en inglés? ¡No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play!

Vídeo: Sálvame/Redes sociales

Belén Esteban no le teme a nada, por lo que no le ha importado hablar en otro idioma ante este selecto club delante de millones de telespectadores. A pesar de que no controla muy bien el inglés, dejó un momento muy divertido y mostró su implicación con el programa con el que lleva tantos años trabajando. Tal y como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, Belén Esteban se muestra muy seria ante tal reto que el espacio de televisión le ha puesto. Sin embargo, para sorpresa para muchos, logra hablar con este club privado a pesar de no sacar ningún dato relevante sobre el paso de Don Juan Carlos I. A pesar de esto, Belén confirma que sigue dándolo todo para ofrecer contenido a su programa y es una de las colaboradoras más implicadas. Algo que sus jefes lo saben.

Belén Esteban es uno de los rostros más queridos de Telecinco

La de Paracuellos del Jarama sigue ofreciendo mucho contenido a Telecinco, donde lleva ya casi 20 años trabajando. Con el paso de los años, ha logrado hacerse un hueco en la cadena y se ha convertido en uno de los rostros habituales. Divertida, con mucho humor y con ganas de seguir trabajando, todavía queda mucha Belén Esteban para rato y prueba de ello es que las altas esferas siguen confiando en ella y en su nombre para su programación.