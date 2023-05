El vídeo del hijo de Carmen Borrego que le emocionará como abuela

Carmen Borrego no se explica qué ha hecho mal, tampoco qué puede hacer para que todo vuelva a ser como antes con su hijo. Está a punto de convertirse en abuela, sin embargo, la nula relación que mantiene con él y con su nuera ha provocado que apenas tenga noticias sobre el embarazo. Una incertidumbre que, sin querer, le ha llevado a pensar en que "es mejor no conocer a su nieto para no sufrir...". Rota por esta situación, la colaboradora hacía un grito desesperado publicando una fotografía junto a sus hijos el Día de la Madre, imagen que acompañó de un texto en el que le decía a su hijo lo que sentía por él. No sirvió para acercar posturas, por lo que estamos convencidos de que el vídeo que ahora SEMANA muestra en exclusiva le emocionará.

En él se ve a José María junto a Paola y su mascota mientras disfrutan de un paseo, algo aparentemente cotidiano, pero que a Carmen le sirve para saber cómo están viviendo los dos esta recta final. Se les ve cómplices y en paz, siendo poco después cuando se sientan en una terraza para mostrarse tremendamente unidos. Es ahí precisamente cuando José María Almoguera acaricia sin cesar la barriguita de su pareja, pues está deseando conocer a su pequeño. Un cariñoso gesto que demuestra que su relación marcha viento en popa y que los dos se encuentran felices ante la llegada de su primer hijo en común, un bebé que llega al mundo cuando algunas relaciones familiares están un tanto tensas.

Para Carmen Borrego estos meses están siendo muy complicados. Desearía recuperar el contacto con su hijo y que dejaran de lado todas las rencillas, pero de momento no parece ser posible. Obligada a conformarse con estas imágenes, Carmen Borrego está haciendo todo lo posible porque ella y su hijo se sienten y charlen sobre ellos, sentando las bases a partir de ahora y no permitiendo que nadie les pueda separar de nuevo. Era esta semana cuando ella verbalizaba lo que creía que su hijo sentía por ella, al igual que el impacto que esto ha tenido en su vida. "Lo que más me duele es que no me quiere, estoy convencidísima (...) Mi marido no se merece vivir con una persona amargada, siempre voy a estar, pero cada vez se me hace más cuesta arriba entender", explicaba.

Con estas palabras confiesa estar haciendo a su momento más agrio. El pasado mes de octubre fue la fecha en la que se destaparon unos audios de Paola Olmedo, pareja de José María, en los cuales cargaba duramente contra Las Campos. Al escucharlos en directo se enfadó y se dirigió directamente a ella: "No tiene mimbres suficientes para juzgar ni a mi sobrina ni a mi hermana". Estas y otras declaraciones no hicieron otra cosa que tensar la relación con su hijo, quien, en vez de mostrarse neutro y no decantarse por nadie, rompió todo enlace con su madre.

Ahora Carmen no solo está destrozada porque no sabe si conocerá a su nieto, también porque el próximo 23 de junio se quedará sin trabajo con la cancelación de 'Sálvame' y por los problemas de salud de su madre, María Teresa Campos.