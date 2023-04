El vía crucis​ de Carmen Borrego en su Semana Santa más dolorosa

Carmen Borrego está viviendo su Semana Santa más difícil. El estado de salud de su madre, María Teresa Campos, ha provocado que la familia haya pasado estos días dividida. Mientras Terelu Campos ha viajado a Málaga junto a su hija, Alejandra Rubio, Carmen Borrego ha permanecido en Madrid muy pendiente de la veterana comunicadora. A lo que se une que la relación con su hijo, José María Almoguera, continúa tirante cuando ya queda menos para que nazca su primer nieto.

La colaboradora no oculta que está viviendo una etapa especialmente complicada de su vida. Hace tan solo unos días durante su intervención en 'Sálvame' rompió en lágrimas. “Lloro porque faltan muchos y porque sé que mi madre, si hubiera podido, hubiera estado ahí”, afirmaba visiblemente emocionada. Además, recordaba que la Semana Santa siempre ha sido una festividad que su progenitora ha vivido con especial devoción. Este año, la familia ha decidido que la comunicadora no viaje a Málaga y permanezca en Madrid. "Mi madre está con nosotros, gracias a Dios. Estar con mi madre para mí nunca será una tristeza. Mi madre está y mientras esté, nosotros somos felices y yo me quedo con ella encantada", afirmaba recientemente a la prensa.

Carmen Borrego y el distanciamiento con su hijo

Otro vía crucis​ en la vida de Carmen Borrego tiene que ver con el distanciamiento que actualmente mantiene con su hijo. Un tema especialmente doloroso a pesar de que está intentando por todos los medios suavizar la situación. Recientemente observaba unas imágenes de su hijo junto a su nuera, Paola Olmedo, acudiendo junto a la madre de ella al hospital para una revisión rutinaria de su embarazo. "Esto me causa dolor, más del que se pueden imaginar", afirmaba emocionada.

Asimismo explicaba que la familia había establecido un pacto de silencio con el objetivo de que las aguas vuelvan a su cauce: "He adquirido un compromiso importante con la persona que me importa, mi hijo, y no me lo voy a saltar". Y es que un nuevo miembro está en camino: "El día que nazca iré dónde esté mi nieto". La raíz del distanciamiento se debe a unos polémicos audios de Paola, mujer de José María Almoguera, que vieron la luz públicamente el año pasado donde se mostraba crítica con la familia Campos.