Con la primavera, la sangre se altera. Alba Díaz y su novio, Alberto, han roto su relación. Ha sido la propia influencer quien lo ha confirmado a través de sus redes sociales asegurando que "nuestros caminos iban a diferentes lugares". Durante el proceso de separación, ha contado con el férreo apoyo de su madre, Vicky Martín Berrocal, que hace unos meses también tuvo que pasar por el proceso de una ruptura sentimental. Ambas están siempre muy unidas, por lo que la diseñadora se ha convertido en la mejor consejera de su hija y ahora ha revelado el sabio consejo que le ha dado tras anunciar su ruptura. ¿Quieres saber cuál es? ¡No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play!

Vídeo: Europa Press

Vicky Martín Berrocal sigue inmersa en sus proyectos profesionales y a la salida de una presentación de una de sus colecciones, se ha enfrentado a las preguntas de la prensa después de que saliera a la luz que su hija había roto su relación con Alberto. ¿Cuál es el consejo que la diseñadora le da a su primogénita? Ella lo tiene claro: "¡qué viva!". No existe otra reflexión mejor que la del hecho de aprovechar de su juventud y vivir todo lo que la vida le tenga preparada. Está claro que la diseñadora le apoya en cada una de sus decisiones y esta no iba a ser una menos.

Fue a principios de año cuando Alba Díaz confirmaba su noviazgo con Alberto García. Ahora, meses después, es la propia influencer quien también anuncia su ruptura sentimental. "Alberto y yo ya no estamos juntos. Es una persona maravillosa, a la que respetaré y acompañaré siempre, pero desde otro lugar. Somos jóvenes y como cualquiera de vosotras, pues vas descubriendo el amor que unas veces sale bien y otras no tanto. Siento deciros que no hay mucho salseo, simplemente nuestros caminos iban a diferentes lugares. Son cosas que suelen pasar y no tienen nada de malo, es parte del proceso y de la vida. Gracias por tantos y tantos mensajes de las que ya os lo olíais desde hace un tiempo, sois medio brujas. A veces me conocéis mejor que personas que llevan en mi vida años y años", decía al respecto.