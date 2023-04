Marta Riesco está viviendo sus horas más complicadas. Hace unas horas anunciaba que había roto su relación con Antonio David Flores después de dos años juntos. "Quiero comunicaros a todos que mi relación con Antonio David ha terminado esta noche", declaraba rotunda y triste por cómo se han desarrollado los acontecimientos. Ella, en cambio, no ha querido revelar los verdaderos detalles que le han llevado a tomar esta decisión tan drástica.

Eso sí, no ha dudado en explicar que ha recibido un golpe muy duro por parte de la persona a la que consideraba como su apoyo más incondicional: "Necesito tiempo para asimilar lo que he vivido en las últimas horas. Estaré bien por mi familia y por la gente, que sé que me queréis. Jamás pensé que me hicieran algo así en el peor momento de mi vida", escribía cargando contra su ahora ya expareja, que por ahora no se ha pronunciado al respecto.

Una ruptura que ha cogido a todos por sorpresa

Pero no solo nos ha impactado la noticia, también se ha mostrado de lo más dura contra Rocío Flores, con la que supuestamente había buen rollo. Marta Riesco la culpa de ser la causante de que ella y su padre hayan llegado a esta situación: "Rocío Flores espero que estés feliz, ya has conseguido lo que querías". Esto no hace más que demostrar que el vínculo de Marta con Antonio David y Rocío está más que roto. Ahora su círculo más íntimo, en el que más ha confiado y en el que más confía, se ha reducido al mínimo.

Le ha lanzado un rotundo zasca a Rocío Flores

Ahora le quedan pocos apoyos. Su familia y sus amigos más íntimos volverán a demostrarle todo su cariño en estos momentos tan complicados que atraviesa. Sus padres y su hermano siempre han preferido mantenerse al margen de la vida pública pero a ella le han demostrado que pase lo que pase van a estar ahí para ella. Lo hicieron cuando se hizo pública la relación de la periodista con el ex Guardia Civil, que vino con mucha polémica. También se lo demostraron cuando Marta tuvo que recibir tratamiento en la clínica López Ibor en una de sus bajas médicas. Y lo van a hacer ahora. Otra vez.

Marta Riesco podría estar ya instalada de nuevo en Madrid después de recoger sus cosas y abandonar la casa que compartía con Antonio David Flores en Málaga. Ella misma ha mostrado una instantánea junto a un comunicado, y en la foto se podían ver sus maletas y varias bolsas, que contenían sus pertenencias. Después de un tiempo viviendo allí había muchas cosas suyas en esta casa, por lo que ahora toca llevárselas para empezar una nueva vida, alejada de Antonio David.

Hizo las maletas y varias bolsas para volver a Madrid

No se puede refugiar en el trabajo

En su mejor momento, Marta Riesco volvió al trabajo y consiguió encontrar la estabilidad con Antonio David Flores. Su familia desde la sombra la apoyaba, pero conscientes de que Marta estaba atravesando un buen momento al lado de su chico. De hecho, dejaba ver los divertidos planes que hacían cada fin de semana. Pero en marzo de 2023 volvía a recibir un duro golpe con su despido de Mediaset. Tras varios años en plantilla como reportera de televisión, la cadena decidió prescindir de sus servicios, tal y como ella misma confirmó. Una situación que ella consideraba injusta y por la que incluso inició medidas legales: "Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses".