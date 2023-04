El último retoque estético de Kiko Matamoros, al descubierto en 'Sálvame'

'Sálvame' comenzaba su tarde prestando atención a lo que los colaboradores habían hecho el fin de semana. María Patiño, una de las presentadoras de la tarde, notaba algún cambio en sus compañeros, concretamente en Kiko Matamoros. Tras confesar en directo que le veía diferente, "porque se lo noto en la cara", era él mismo el que desvelaba qué es lo que había sucedido. El colaborador de Telecinco se ha sometido a un retoque estético relacionado con las cejas: "Sí, me las he retocado".

Lejos de lo que se pudiera pensar fue la semana pasada cuando acudió a someterse a este retoque que tanto ha sorprendido a sus compañeros presentes en el plató. Al principio no consiguían identificar si se habría hecho algo más, pero él mismo sacaba a todo el mundo de dudas. Mientras ha seguido apareciendo públicamente, es ahora cuando parece que se están notando más los efectos del tratamiento que avanzó. De hecho, hace tan solo unos días tuvo que hacer frente a una posible polémica de cara a su boda, la ausencia de uno de sus hijos a tal evento, Anita Matamoros.

La influencer habló frente a las cámaras y, aunque no se pronunció directamente sobre el enlace de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, sí comentó que asistiría a un enlace de una amistad. Su respuesta era algo que ya esperaba, de hecho, aseguraba que se iba a "mantener al margen". Es una decisión que no le corresponde y, por ello, no iba a pronunciarse más. Con otras felicitaciones sí que pudo ser más explícito, "mis hijos me han felicitado por privado, mis hijas primero a Marta porque tienen un grupo de Whatsapp".

Kiko Matamoros y Marta López, en plena preparación de su enlace

Hace cuatros años que Kiko Matamoros y Marta López Álamo comenzaron su historia de amor. Ni la edad ni las rencillas familiares les han separado y ambos celebran su relación cada vez que pueden. Ahora incluso lo hacen de manera profesional de la mano del podcast 'Amar para vivir' en Mtmad, la plataforma de Telecinco. Han tenido tiempo para conocerse y sentir cómo han evolucionado juntos. "En nuestra relación ha sido muy importante la seducción", confesaban ambos reflexionando sobre cómo se enamoraron. Siempre le ha dicho su pareja que había algo más que la atracción física. "Tu a mí me seducías con las palabras, no solo por el físico", le dejaba claro la modelo. Tuvieron una primera cita sorprendente para muchos, en un hotel donde vivía él en Madrid.

Sin ningún miedo, la influencer explicaba todos los detalles de cómo fue ese momento. "Llevaba un conjunto de lencería monísimo, iba con la intención de tener sexo contigo en la primera cita, porque me apetecía. Llevábamos una semana hablando y me apetecía. Estuvimos hablando toda la comida, te levantaste y me diste un beso. Después del café bajamos a la habitación. Yo me quedé con mi conjunto, que te encantó y ya me diste más besos. Nos quedamos toda la tarde juntos". Fue en ese mismo instante cuando notaron que podía haber algo más: "Me enganché mucho y desde nuestra primera cita no me he separado de ti". El 2 de junio sellarán su compromiso en la Basílica de San Miguel con todos sus invitados. Han estado haciendo el curso prematrimonial para la iglesia y, aunque él no estaba convencido en un primer momento, ahora sienten lo contrario: "Tú le ves hablando con el padre y yo creo que el padre la he dado otra visión de lo que era casarse por la Iglesia".