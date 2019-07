El ultimátum de Carlos Lozano a Miriam Saavedra

3 Carlos lo tiene muy claro

El presentador acudió el pasado domingo al programa «Viva la vida» para comentar con Emma García su dura experiencia en el concurso de Honduras. Según hemos podido ver, el reality de Telecinco parece que ha logrado calmar los nervios del presentador e incluso ha hecho que vuelva a estar ilusionado en el amor. «Yo siempre he querido la paz, pero no ha llegado la paz. Y al final mi corazón me guía. En la isla empecé a pensar en querer cambiar de rumbo, abrir los ojos, pero cuando vino Miriam al final te vuelve todo y estamos los dos intentándolo» aseguró Carlos durante el programa.