'El Turronero' rechaza ser el padrino del bebé de Gabriela Guillén

Gabriela Gillén cuenta los días para tener a su bebé en brazos. La que fuera pareja de Bertín Osborne sale de cuentas el próximo 31 de diciembre y ya ultima los detalles del nacimiento de su pequeño. Sin embargo, la fisioterapeuta ha vuelto a recibir una mala noticia en la recta final de su embarazo. Una de sus personas de confianza, ha rechazado su petición de ser el padrino de su hijo.

Gabriela Guillén, sin padrino para su bebé

Apenas quedan unos días para que Gabriela Guillén de a luz a su pequeño y Bertín Osborne se convierta en padre, por sexta vez, a sus 69 años. Sin embargo, la fisioterapeuta parece que ha recibido un nuevo disgusto en la recta final de su embarazo. No sólo ha sido rechazada por Bertín Osborne con quien, en la actualidad, no mantiene ningún tipo de contacto, sino que ahora también ha sido rechazada por una persona de su confianza.

Según ha confirmado Paloma García Pelayo en 'Y ahora, Sonsoles', la futura mamá le habría pedido a su amigo José Luis López, 'El Turronero', que también uno de los mejores amigos de Bertín, que fuera el padrino de su bebé. "Ella tenía especial ilusión y le pidió que fuera el padrino de la criatura", contaba la periodista en el programa de Antena 3.

'El Turronero' "no quería estar en medio"

"Esta persona, al ser tan amiga de Bertín, lógicamente no quería entrar, estar en medio, y verse en una posición violenta dada la situación que hay cuando rompe la pareja y se deja el trato directo, y rechaza la invitación", añadía. Una decisión que habría sorprendido mucho a Gabriela Guillén: "Según me ha trasladado, se lo había pedido, era su deseo, pero él le dijo que se lo pensaría. Yo creo que le hemos dado la noticia de la negativa, de ahí que se haya quedado tan sorprendida".

Y es que José Luis López, 'El Turronero', uno de los mejores amigos de Bertín, se quedaba en una situación muy complicada después de que Bertín y Gabriela cortaran su relación. Desde su ruptura, el empresario habría mantenido un papel de intermediador entre ambos, ya que era un buen amigo de los dos. Ésta habría sido la razón por la que la fisioterapeuta le habría pedido que fuera el padrino de su hijo, algo a lo que él se ha negado. "Al ser tan amigo de Bertín no quería verse en una posición en medio de la expareja", ha asegurado la colaboradora del espacio presentado por Sonsoles Ónega.

No obstante, a pesar de su negativa, Gabriela Guillén mantiene una buena relación con el empresario, según García Pelayo. "Es una persona que le tiene mucho cariño y que ha estado cuando Bertín no ha estado, le ha llamado, le llama y se preocupa por ella, pero no quiere ser el padrino de su hijo por todo lo que conlleva y trae consigo", concluía la periodista.

Sin padrino, de momento, para su bebé, Gabriela Guillén cuenta ya los días para tener a su bebé en brazos. Bertín Osborne y Gabriela Guillén se convertirán en padres muy pronto ya que la fisioterapeuta saldrá de cuentas el día 31 de diciembre. El pequeño será el primer hijo para ella y el sexto para el cantante.