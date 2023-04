El tuit que destapa la supuesta doble vida de Sergio de la Fuente, un jugador de baloncesto del Valladolid

Sergio de la Fuente, capitán del Real Valladolid de Baloncesto, acaba de estrenar paternidad y casi al mismo tiempo ha sido acusado de ser infiel. Mismo momento y contradictorias emociones. Hablamos de lo sucedido durante el partido contra el Oviedo, instante en el que el jugador celebró la victoria presumiendo de su bebé, de su primera hija. En ese momento el club le felicitó públicamente, un tuit que, por cierto, ha sido eliminado de la Red. "¡Bienvenida al mundo, Carlota! ¡Y enhorabuena a Laura y a Sergio por esta grandísima noticia! ¡Una ardilla más en la familia!", escribieron. Precisamente este mensaje fue el que destapó la supuesta doble vida de Sergio de la Fuente, pues la que había sido su cuñada hasta un día antes decidió responder a la felicitación.

Anda! Pues que sorpresa! Si este chico era el novio de mi hermana hasta ayer mismo!!! Llevaban 3 años!!!oye pues nada! Que sea muy feliz y que viva el poli amor — Ali ( @aliciadiez2910) April 6, 2023

El tuit que habla de su presunta doble vida amorosa de Sergio de la Fuente

Alicia Díez, quien, a su vez, es mujer de Fernando San Emeterio -entrenador asistente del Valencia Basket-, ha sido la que ha hecho saltar la liebre. "¡Anda! ¡Pues que sorpresa! Si este chico era el novio de mi hermana hasta ayer mismo. Llevaban 3 años. Oye pues nada, que sea muy feliz y que viva el poli amor", dijo en Twitter, mensaje que sigue existiendo y que deja ver el presunto modus operandi de Sergio de la Fuente. El escándalo estaba servido, de hecho, han sido muchos los que han preguntado a Alicia por más detalles de la deslealtad. "Eso que comentas es lo normal que las cosas se hagan en privado, también reconocer que tiene un bebé con otra mujer, no presentarlo en público sin haberlo dicho antes y consentidora no lo sé si la otra chica lo ha sido, mi hermana desde luego que no", ha asegurado Alicia."Esta historia es muy real", añade.

Según nos cuentan testigos presenciales, antes de que Sergio de la Fuente paseara a su bebé por la pista y de que comenzara el partido, se hizo una fotografía con su hija, pero llamó la atención lo rápido que quiso hacerlo todo. "Parecía que estaba incómodo. Daba la sensación de que le hacía poca gracia", explican. Mientras Sergio de la Fuente ha privatizado su perfil, la que no lo ha hecho ha sido Laura, la nueva pareja de Sergio y quien orgullosa posó durante el partido con su bebé. Son muchos los que se han quedado boquiabiertos con esta historia que ya copa titulares.

💜👶🏻 Carlota ha llegado a la familia con una victoria bajo el brazo. ¡Su primera en Pisuerga! @UEMC #PucelaBasket pic.twitter.com/Wq3CNCyZlr — UEMC RV Baloncesto ( @RVBaloncesto) April 6, 2023

El ala-pívot, que acaba de ser padre, habría mantenido según dicen una relación paralela, un giro impactante que ha salido a la luz tras su última victoria en la pista. Han sido varios los que han dado veracidad a la supuesta doble vida amorosa de Sergio, prueba de ello, que se pronunciara el marido de Alicia: "Doy fe", palabras con las que trataba de verificar las acusaciones contra Sergio.