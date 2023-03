El triste adiós a Laura Valenzuela, la presentadora que hizo historia en la televisión de España

El mundo de la televisión y la interpretación está de luto. Laura Valenzuela fallecía este viernes, 17 de marzo, a la edad de 92 años en el hospital La Princesa, en Madrid. Una triste noticia que ha conmocionado a la sociedad española puesto que la veterana presentadora era muy querida y respetada por todos. A lo largo de toda su vida, en la que SEMANA le siguió bien de cerca, brilló con luz propia tanto fuera como dentro de la pequeña y gran pantalla. Pero, quizá, su mayor logro fue la familia que formó junto al productor de cine José Luis Dibildos, con quien tuvo a su hija, Lara Dibildos, el otro gran amor de su vida.

Natural de Sevilla, Rocío Laura López-Cepero, su verdadero nombre, se traslado a la capital española desde bien pequeña. Se formó en la Escuela Central de Comercio y trabajó como administrativa durante varios años y en una tienda de moda. Fue aquí donde una clienta, la fallecida duquesa de Alba, se encaprichó con un modelo que lucía y quien provocó que la despidieran debido a sus quejas. Entonces, no sabía que su suerte estaba a punto de cambiar. Fue el padre de la actriz Adriana Ozores, José Luis Ozores, quien le recomendó que se acercara al madrileño Paseo de la Habana porque estaban buscando presentadoras para un programa de televisión. Un extraño consejo que no llegó a comprender pues por aquel entonces no existía el medio. Le hizo caso, fue a la prueba y cautivó a todos con su belleza y su talento.

Gracias a eso, Laura Valenzuela se convirtió en una de las pioneras de la televisión en España, convirtiéndose en la primera presentadora que tuvo TVE en 1956, cuando el ente público comenzó sus emisiones. Entonces, hizo pareja profesional con Joaquín Prat, el primer rostro masculino de la pequeña pantalla, en 'Galas del sábado'. Sin embargo, a pesar de marcar un hito en la televisión, su mayor reto profesional llegó en 1969 cuando fue la maestra de ceremonias del único Festival de Eurovisión celebrado en España hasta la fecha. Un hecho histórico puesto que tuvo un papel determinante pues tuvo que salirse de guion al producirse un cuádruple empate en la primera posición. "Esto es bastante inesperado", decía sin saber muy bien qué hacer tras ver que España, Reino Unido, Países Bajos y Francia habían vencido.

Su hija, uno de los amores de su vida

Si bien triunfó en su faceta profesional, Laura Valenzuela tuvo una envidiable vida personal. Conoció a su marido, José Luis Dibildos, en 1958, pero no fue hasta 1971 cuando dieron el paso de pasar por el altar. Seis meses después del enlace, la pareja dio la bienvenida a su única hija, Lara Dibildos, la luz que guio sus vidas. Con su llegada, la presentadora hizo un gran parón profesional y se alejó del medio cerca de 20 años para dedicarse en cuerpo y alma a la pequeña.

Con el paso de los años, tuvo que hacer frente a fuertes varapalos. A su hija le diagnosticaron cáncer de papilar de tiroides en 1991 y a ella le operaron de un cáncer de mama en 2005 tras haberse notado un bulto. En 2002, le dio el último adiós al amor de su vida, su marido, cuando falleció de un infarto. Un fuerte golpe que hizo que madre e hija se uniesen más aún. Apartada de la televisión por decisión propia, la presentadora disfrutó de sus nietos, Fran y Álvaro, hasta el último día de su vida.