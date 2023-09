La aparición de Alejandra Rubio en el programa "Fiesta", junto a Emma García, ha estado marcada por emociones muy intensas y reveladoras sobre el estado de ánimo en el que se encuentra sumida la familia Campos. Apenas iniciado el programa, Alejandra ha expresado con visible tristeza: "Lo que toca ahora es asimilar después de estos días de locura". Pero lo que realmente dejó a la audiencia sin aliento fue su reacción al preocupante mensaje de su madre, Terelu Campos, en redes sociales. Alejandra confesó: "No me esperaba el mensaje de mi madre. Se lo he dicho, y ella me ha dicho que también tiene derecho a desahogarse".

Un mensaje desgarrador

Alejandra Rubio, nieta de la icónica María Teresa Campos, ha vuelto al centro del foco mediático en un momento crítico para su familia. A la reciente pérdida de su abuela, se suma la alarma generada por el desgarrador mensaje de su madre, Terelu. La publicación de Terelu, que decía: "Estoy desolada, no sé cómo voy a ser capaz de no verla, acariciarla, mimarla y, sobre todo, amarla. Solo quiero desaparecer para estar a su lado", ha generado una ola de inquietud entre sus seguidores y el público general.

Emma García, al retomar este tema, no ha dudado en ahondar en el delicado estado emocional de Terelu y su hermana Carmen Borrego. Ambas, conocidas por su estrecho vínculo con María Teresa Campos, enfrentan un proceso de duelo profundamente doloroso. Este lazo especial entre madre e hijas ha sido de dominio público durante años, y muchos recuerdan sus apariciones en televisión, evidenciando una relación de confianza, amor y complicidad.

María Teresa Campos descansará al lado de su madre

La marcha de María Teresa ha dejado un vacío difícil de llenar. La periodista será despedida el próximo lunes en un funeral en Málaga, en la Parroquia de San Pablo, donde se venera la imagen de Jesús Cautivo, de las más populares de la Semana Santa malagueña y de la que era devota. Fuentes cercanas a la familia han informado de que la misa funeral será en ese templo, a petición de sus hijas, a las 19:00 horas y en la ciudad donde nació y empezó su trayectoria profesional en la radio.

María Teresa Campos era conocida en Málaga como Mari Tere Campos. Siempre quiso que sus cenizas descansaran al lado de las de su madre. Este vínculo especial se refleja en el hecho de que tanto la madre como un hermano de María Teresa ya tienen un espacio reservado en un columbario de la Hermandad de la Paloma, una de las cofradías más prestigiosas y conocidas de la Semana Santa malagueña.

Se elegirá otro columbario

Sin embargo, existe un pequeño inconveniente logístico. El columbario específico donde descansan su madre y hermano tiene una capacidad máxima de 6 urnas, y ya no cuenta con espacio adicional. Pero, en un gesto de continuidad y tradición, es probable que se elija otro columbario cercano dentro del mismo complejo, considerando que aún hay lugares disponibles.

1 de 3 María Teresa Campos es una de las grandes periodista de la televisión. Su huella es imborrable. 2 de 3 Tras la muerte de su madre, Terelu ha vivido días muy tristes e intensos. 3 de 3 Al igual que su hermana Terelu, Carmen Borrego ha cuidado de su madre hasta el último aliento de vida.