El terrible chasco de Hiba Abouk en el reparto de los bienes de Achraf Hakimi

Hiba Abouk y Achraf Hakimi se encuentran en trámites de divorcio desde hace meses. De hecho, tomaron la decisión antes de que se descubriera que había sido denunciado por una supuesta violación. Mientras él está en silencio, ella rompía su silencio: "Siempre estaré al lado de la víctima". Un comunicado en el que confirmó su ruptura y que sirvió para conocer cómo se encontraba. Días después de este escrito se destapa el chasco que podría haberse llevado la actriz y es que se asegura en un medio francés que Hiba Abouk acaba de descubrir que el futbolista no tenía nada a su nombre.

"Cuando la actriz y sus representantes legales acudieron a la justicia francesa para solicitar la cantidad que consideraban que le debía corresponder en el divorcio, la Corte les dijo que no existía tal fortuna. La razón es que Hakimi había puesto todas sus ganancias a nombre de su madre bastante tiempo atrás", aseguran en 'First Mag'. Ni las cuentas, ni tampoco sus propiedades están a nombre del jugador, un movimiento que hizo hace años y que, según cuentan, Hiba desconocía. Eso no quita que Hakimi deba pasar una pensión a los dos hijos que tienen en común ambos, algo por lo que lucharán los abogados de Hiba. No dejará que sus hijos no tengan sus necesidades bien cubiertas, de hecho, luchará porque así sea.

Explican que Hiba Abouk habría reclamado la mitad del patrimonio del que era su marido, pero nada de lo que ella esperaba ha sucedido. Cabe señalar que Hakimi es uno de los futbolistas mejor pagados de la competición francesa, prueba de ello, que gane 14 millones de euros anuales, lo que se traduce en que al mes se embolsa 1,2 millones de euros, una cifra nada desdeñable y que Hiba conocerá a la perfección. La actriz continúa con su carrera, siendo esa su prioridad ahora mismo. Quiere recuperar la normalidad y tiene claro que la manera de hacerlo es esa.

Todo apunta a que tendrán que llegar un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Fue a finales de marzo cuando Hiba dio sus primeras palabras sobre su separación: "Después de tomar la decisión de separarnos legalmente y dejar de convivir, a la espera de los trámites de divorcio, quién iba a imaginar que además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación, y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia".

Este movimiento de Achraf debería de haberse llevado a cabo en un notario a través de una donación y de ser así la madre de Achraf debería de haber pagado los impuestos correspondientes. Una determinación que ha llevado a que Hiba no pueda ahora reclamar ahora a su ex parte de sus bienes.