El tenso cara a cara entre Isa Pantoja y Manuel Cortés

Isa Pantoja lleva varios días en Honduras. La hija de Isabel Pantoja se desplazó hasta los Cayos Cochinos para dar una sorpresa a su novio, Asraf Beno, con quien contraerá matrimonio en los próximos meses. Durante su estancia, también ha aprovechado para reencontrarse con sus primos, Manuel Cortés y Alma Bollo, quienes han mantenido diferentes encontronazos con su pareja. Desde el plató de 'Supervivientes', la colaboradora de televisión se ha mostrado muy crítica con la actitud que los hijos de Raquel Bollo han tenido con su novio. Ahora, se reencuentran. ¿Cómo ha sido ese momento? Mientras que con la modelo ha sido mucho más cercana, con el artista ha sido mucho más tenso.

La colaboradora de televisión ha aprovechado la ocasión para reprocharle a Manuel la actitud que ha tenido con Asraf Beno: "He visto a Alma también. Me ha dado mucha alegría y hemos hablado del tema de Asraf. Ella me ha dicho que tuvo un problema con ella al principio pero que iba a intentar apartas las peleas que tuvieras tú con los demás", ha comenzado diciendo Isa Pantoja.Por su parte, el hijo de Raquel Bollo se defendía: "Tú sabes que no he tenido con Asraf una relación cercana fuera. Siempre he intentado ser servicial tanto contigo como con él. Aquí es verdad que hemos chocado por la convivencia o por nuestra forma de ser. No he entendido lo de fuera. Dejó entender que yo había hecho algo en tu contra", le ha dicho.

Isa Pantoja quería dejarle claro su postura: "Creo que no tiene nada que ver con que hayas hablado de mí. Yo te quiero decir cómo yo me siento. Como pareja de él y como prima vuestra me duele la situación. Como no os conocéis de mucho no entiendo tanta inquina y tanta pelea con Asraf. Me choca más que las peleas que tengáis de convivencia. Atacarle con decirle que somos un pack me deja también dentro y yo no estoy concursando aquí. "Yo si vosotros tenéis pareja, hubiera tenido más cuidado con vosotros. ¿Qué tan grave ha hecho para que le machaquéis así?", le ha preguntado Isa Pantoja haciendo hincapié en lo mal que se había sentido con el comportamiento que ha tenido a respecto.

Por su parte, Manuel Cortés ha querido defenderse de las acusaciones de Isa Pantoja: "Entiendo tu postura y que estés dolida. No es inquina, él piensa que pienso con cosas de fuera. Yo te digo que ha estado aquí haciendo cosas en la que no le ha importado quienes somos o dejado de ser". "Te aseguro que si alguien ha tenido paciencia he sido yo, porque él se ha dedicado a provocar por detrás, me sabe mal decírtelo, pero es lo que hay. Para mí Asraf no se ha comportado bien conmigo", sentenciaba el hijo de Raquel Bollo.

Minutos antes de reencontrarse con Manuel, ha hecho lo propio con Alma Bollo. Sin embargo, este encuentro ha sido mucho más amable y ambas han tenido una conversación más serena. Durante ese tiempo que han compartido juntas, Isa Pantoja también ha querido preguntarle por el conflicto entre Manuel y Asraf. "A mí sí me da pena la situación por mí. Es incómodo para todos", le decía Isa. Sin embargo, Alma intentaba restarle importancia al asunto y aseguraba que si tenían que hablar algo después del programa, tenían "la confianza suficiente para hacerlo".