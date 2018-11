El Tato, despedido de Cantora, podría tomar acciones legales

El Tato es el hombre del momento. El trabajador de Cantora acaba de recibir una mala noticia, justo cuando ha salido a la luz que podría ser la nueva ilusión de Isabel Pantoja. Y es que ha sido despedido después de que llevara 48 horas sin acudir a su puesto de trabajo, según han comentado en ‘El programa de AR’.

Ha sido la propia cantante la que ha decidido prescindir de sus servicios. Esta drástica decisión la ha tomado la tonadillera unas horas después de que saltara a la luz que Eduardo, el nombre de pila de ‘El Tato’, podría haberse convertido en el responsable de la nueva felicidad de la cantante.

Según explican este mismo medio, el ya extrabajador de Cantora considera que ha sido un despido improcedente y ha anunciado que tomará medidas legales. Eduardo Aguilar tiene 47 años, estuvo casado y tiene dos hijos con los que no mantiene relación ninguna.

Unos minutos antes de que recibiera esta noticia, ‘El Tato’ ofrecía sus primeras palabras. Una llamada en la que desmentía rotundamente que mantuviera una relación con Isabel Pantoja. “No quiero ser grosero ni nada de eso en ningún momento, pero solo decirte que no soy una persona pública para criticarme ni de mis cosas, ni de mi vida personal, ni de mi vida pasada”, ha comentado rotundo.

Está convencido de que no quiere aparecer en ningún programa de televisión y que solo quiere trabajar: “Dependo de un trabajo y esto a mí no me agrada”, comenta. Preocupado con el interés que ha tenido, “yo puedo ser muy educado y muy correcto, pero mi vida personal no tiene para qué salir pública. Vamos, que no tengo nada que esconder y no he hecho nunca daño a nadie”.

Ante los rumores que la relacionan con la tonadillera, él es claro: “Es mi jefa y ya está. Yo no tengo por qué mentir para nada, es mi jefa. Me dice ‘llévame aquí’ y yo la llevo y la traigo”. Unas declaraciones que hizo antes de que conociera el triste desenlance de su despido.

¿Qué posición tomará ahora ‘El Tato’? Habrá que esperar para verlo…