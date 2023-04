El taller de Raquel Bollo, objeto de una redada policial: “Debe dinero”

Raquel Bollo se ha convertido en uno de los temas de 'Sálvame' este 24 de abril. El programa recogía y mostraba el testimonio de un rostro famoso, cuya identidad no se revelaba, que la señalaba. Su taller sería objeto de una intervención policial el pasado viernes 21. Se habría presentado la Policía en esta nave de Mairena del Aljarafe para "embargar las decenas de trajes de flamenca y de invitada que colgaban de los muros". Este embargo se producía por la orden de otro organismo público interesado en ello. "Es motivado por la importante deuda que la Bollo tendría con Hacienda", narraban en el vídeo explicativo.

Esto generaría aún más problemas pues, de finalmente confirmarse, son muchos los trajes de flamenca que no están en este espacio. En una fecha, además, extremadamente significativa para su negocio. Muchos de ellos, apuntaban, estaban ya próximos a ser recogidos por las clientas. La nave de Raquel Bollo se encuentra dividida en tres espacios: un showroom, el taller donde confecciona los diseños y arreglos y una tienda de complementos. Omar Suárez, reportero enviado a Sevilla para la cobertura de la Feria de Abril, exponía el testimonio de este rostro famoso que apuntaba a que Raquel Bollo "debe dinero de los préstamos". Sería este el motivo por el que se propició finalmente la petición de embargo y la realización del mismo.

De momento, la empresaria no se ha pronunciado públicamente sobre esta información y lo que podría implicar. Se encuentra, de hecho, disfrutando de la Feria de Abril y así lo muestra en cuanto tiene ocasión. Sus historias están destinadas a compartir mensajes de apoyo para sus hijos, Manuel y Alma, concursantes de 'Supervivientes'. Mostraba también cómo había sido todo el proceso de su peinado, que lucía hace tan solo un día en el recinto ferial, y en el que hacía acto de presencia con un vestido de flamenca blanco y negro. No es la primera vez que Raquel Bollo es señalada en el tema económico. En febrero de este mismo año, cuando acudió a la alfombra de los Premios Goya, ya se hizo público que estaría atravesando ciertos problemas.

Raquel Bollo e Isa P se enfrentan en el plató de 'Supervivientes'

La participación de Asraf Beno, pareja de Isa Pantoja, Manuel Cortés y Alma Bollo, hijos de Raquel Bollo, y su mala relación ha hecho que estas dos se enfrenten en los platós. La amiga de Isabel Pantoja se mostraba molesta por la visita de la joven a Honduras. No estaba contenta con lo que su hijo ha podido percibir con ello. "No me gusta que algo externo los desestabilice", le explicaba a Jorge Javier Vázquez visiblemente incómoda. Isa Pantoja tomaba entonces la palabra y comenzaba una discusión pública entre ellas. "No, la que estás como los burros eres tú que has sido quien ha sacado otra vez eso. Creo que él ha visto por mi visita y otras coas que no está haciendo un buen concurso y puede cambiar", respondía también enfadada Isa Pantoja.

Aunque siempre han tenido una buena relación, esta edición del reality de Telecinco les está situando en diferentes puntos. Ambas defienden a sus familiares y que, ellos estén constantemente señalándose, provoca esto. La diseñadora no se quedaba atrás y le recordaba a la joven que, por mucho que no lo vieron, "digo yo que algo bueno habrán hecho". Ahora, además de estos dos frentes, afronta también la posibilidad de que Katerina, participante e interés de su hijo en Honduras, esté siendo relacionada con Yulen Pereira, ex pareja de Anabel Pantoja. Habrá que esperar cómo reacciona ella en su próxima visita a 'Supervivientes', cuando acuda para sorprender a sus hijos y darles fuerzas para continuar.