El surrealista encuentro de Froilán y Tony Genil en Abu Dabi

Hace solo unos días en SEMANA te contamos cuál era la residencia de Froilán en Abu Dabi. El nieto del Rey Juan Carlos está viviendo de forma temporal en un lujoso hotel y, aunque le está costando hacer amigos y formar pandilla, lo cierto es que hay planes a los que no está diciendo que no. Por ejemplo, partidos de pádel. Allí intenta pasar desapercibido, aunque eso no quita que siga llamando la atención a españoles que visitan Emiratos. Es lo que le ha sucedido a Tony Genil, quien ha viajado allí y quien sorprendentemente ha coincidido con el hijo de la Infanta Elena allí. "Le he visto sonriente y muy bien", dice el artista frente a las cámaras. Un surrealista encuentro del que el cordobés se ha querido pronunciar y dar todos los detalles en un vídeo que te ofrecemos a continuación.

Vídeo: Europa Press

Froilán hizo las maletas tras varias semanas protagonizando escándalos. Fue el pasado 10 de febrero cuando abandonó España y voló a Abu Dabi, donde quiere empezar desde cero. Allí los contactos de su familia le han conseguido un trabajo en una petrolera, empleo que le ayudará en su economía. Aunque tiene cerca a su abuelo, el Rey Juan Carlos ha preferido que Froilán viva de forma independiente en otro lugar. El joven, de momento, se deja ver ya sea escondido en su característica gorra o bien sin ella, no pudiendo evitar llamar la atención de los presentes

A pesar de que casi todas las imágenes captadas del nieto del Rey son en solitario, Froilán está tratando de tener buena actitud. Desde su llegada se mueve en el elitista círculo de amistades del Rey Don Juan Carlos y sus contactos, aún le falta hacer sus propias amistades para disfrutar de Emiratos Árabes como él pensaba que sería esta experiencia. No están siendo días buenos para Froilán que se encuentra muy solo al otro lado del mundo, aunque su entorno le pida que tenga paciencia.

Tony Genil, uno de los rostros más populares de los 90, destaca que en Abu Dabi la oferta de ocio es mucho menor para Froilán, especialmente por la noche. El cómico compara la vida de España con la de Emiratos y señala en el vídeo el reencuentro inesperado que ha tenido con un miembro real, aunque hubiera esperado también encontrarse con el emérito.