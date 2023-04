El sorprendente vídeo de Aitana hablando con acento colombiano

Aitana está viviendo un excelente momento, tanto a nivel personal como profesional. Después de haber sacado dos álbumes de estudio, la extriunfita ha lanzado su nuevo trabajo: 'Alpha', un disco con referencias a los noventa y a la década de los 2000. Un trabajo que está promocionando dentro y fuera de nuestras fronteras. Recientemente concedía una entrevista en 'Los 40 Principales', donde llamó poderosamente la atención la manera en la que hablaba. Y es que la catalana respondía a las preguntas con un acento que ha recordado, y mucho, al de los colombianos. Las redes sociales no han tardado en reaccionar. ''Parece que a Aitana se le ha pegado el acento de su novio colombiano, Sebastián Yatra'', comentan en plataformas como Twitter. ¿U ese acento a qué viene? ¡Que eres de San Clemente de Llobregat, Aitana!", escribe otro internauta. No se pierda el vídeo para escuchar el peculiar acento de la artista en su encuentro en esta conocida cadena de radio.

Video: Twitter

La última vez que tuvimos noticias de Aitana fue en su reciente visita al plató de 'El Hormiguero'. Entonces, Pablo Motos le hacía preguntas sobre su relación con el cantante que logaron sonrojarla. "Si salís Yatra y tú es como una ambulancia y un coche de bomberos", le decía. La intérprete le respondía, tímida, que "no quería sacar eso". No quiso profundizar sobre su relación sentimental con el colombiano, que prefiere mantener al margen de los medios. "Soy muy consciente de la suerte que tengo", reconocía. En su entrevista en el programa de Antena 3 comentó cómo leva las prácticas del carnet de conducir. Ya ha aprobado el teórico, pero aún le queda aprobar el segundo examen: "Voy en tensión por si me reconoce alguien. Me están siguiendo los paparazzis de ven en cuando mientras voy a la autoescuela". Entonces, por cierto, sí habló con el ligero deje catalán que la caracteriza. Nada hacía presagiar que días después su entonación al pronunciarse iba a cambiar de manera tan significativa.