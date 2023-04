El sofocón de Raquel Bollo por Isa Pantoja: "Me he partido la cara por ella"

Las idas y venidas entre Manuel Cortés y Asraf Beno en 'Supervivientes' están provocando un continuo tira y afloja entre Raquel Bollo e Isa Pantoja. Ambas han protagonizado fuertes encontronazos en las últimas semanas, pero ha sido este domingo, 23 de abril, cuando la tensión entre ellas se ha palpado notablemente tras enfrentarse en directo. La hija de Isabel Pantoja y la colaboradora de televisión han acabado llorando después de haberse echado en cara un sinfín de momentos familiares en 'Fiesta'.

Isa Pantoja y Raquel Bollo han protagonizado una acalorada discusión que ha terminado con ambas llorando fruto de la tensión del momento. Todo empezaba después de que Aurelio Manzano sacara a relucir que tanto la colaboradora como sus hijos, Manuel y Alma Cortés, han tratado a la joven como una "Pantoja de segunda". "Si Isa contara cómo ha sido el comportamiento de Manuel Cortés durante muchos años con ella, se tiene que ir a Tailandia a vivir", añadía el periodista. Unas declaraciones que le han sentado como un jarro de agua fría a la ex de Chiquetete y con las que la hija de la tonadillera ha preferido guardar silencio. "No quiero hablar de esto, no he sacado este tema y no voy a hablar de ello porque no puedo", insistía la joven haciendo referencia a su hermano, Kiko Rivera, quien está vetado por Mediaset.

Una actitud que Raquel Bollo no ha entendido y ha empezado a montar en cólera para defender a sus hijo. "Aquí no se cuenta nada, pero a Manuel se le deja por tierra. Me he partido la cara por Isa en cada plató, así que de generosa nada. Dejad a Manuel tranquilo", decía de manera acalorada y provocaba que Isa Pantoja le pidiese que no le gritara. "No, ya está, Raquel. Porque es un tema muy feo. ¡Si tú gritas, yo también grito!", añadía la joven.

"Ahora mismo es muy sencillo desmentir lo que dice Aurelio y dices que no entras en eso. Si quieres el concurso para ti, pero no te lleves delante a la familia ni permitas que lo estén haciendo. El maletín ahora mismo, para Asraf, pero eso es lo único que te vas a llevar. Un concurso no lo vale todo", le echaba en cara Raquel Bollo. Tras esta discusión, el programa de Telecinco se iba a publicidad y a la vuelta Emma García revelaba que ambas se habían puesto a llorar. Isa Pantoja recuperaba la compostura, pero la colaboradora se escondía por las inmediaciones de la cadena presa de un sofocón.

Raquel Bollo recuerda lo que le pidió Isabel Pantoja

En el fragor de la discusión, Raquel Bollo también ha recordado el momento en el que Isabel Pantoja le pidió que hablase mal de su hija en los platós. Lo hacía para hacerle ver a la joven que la había defendido de todo y de todos. "La bronca que me llevé por no querer decir lo que ella sentía... Consideré que no se tenía que trasladar públicamente", echaba en cara. Una actitud que rápidamente Alexia Rivas tachó de "chabacana y verdulera". Tras irse de plató y después volver, ninguna ha llegado a un punto intermedio y han continuado enzarzándose.