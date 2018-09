6 Se inspira en otras ‘influencers’ para sorprender a sus seguidores

“Estaba yo aquí haciendo tiempo y estaba viendo el canal de Rebeca Turán. Me parece un curro tener un vídeo casi todos los días: grabar, editarlo… no sé el tiempo que me llevará, pero me ha parecido muy buena idea. No sé si sería capaz de ser tan constante”, ha comenzado explicando en uno de sus vídeos de Instagram Stories.

Esto le ha llevado a hacer ella lo mismo, o por lo menos intentarlo: “Me gustaría hacerlo, pero no sé si tendría esa constancia, esa responsabilidad, con lo liada que estoy. Lo voy a intentar empezando por mañana, que voy a grabar mi día. A ver lo que me dura. Me sentiría muy orgullosa. Pienso y digo si voy a ser capaz de subir un vídeo cada mes a subir uno cada día…”, concluye con ganas de cumplirlo. ¿Conseguirá Anita cumplir este reto?