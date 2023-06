El reproche sexual de Shakira a Piqué en 'Copa Vacía': "Pido calor y no das más que hielo"

Por fin hemos podido conocer la música y la letra completa de "Copa Vacía", la nueva canción de Shakira. Ese sencillo, en el que canta a dúo con el artista Manuel Turizo, se lanzó en la madrugada de este jueves 29 de junio. En él, la colombiana parece recordar la recta final de su relación con Gerard Piqué. "¿Lo ves así?... Este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Estás más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía", arranca diciendo. Toda una pulla con la que le echa en cara que sus necesidades de alcoba no estaban cubiertas... mientras que él estaba ocupado con su trabajo.

"Siempre tan ocupado con tanto negocio", reza la canción de 'Copa Vacía'

El videoclip deja ver a la cantante transformada en una sirena. La expectación por su estreno era máxima. Apenas 30 minutos después de emitirse en las redes sociales y en Youtube, el vídeo acumuló más de 300 mil vistas.

"Siempre tan ocupado con tanto negocio, te haría bien mi amor un poquito bien un poquito de gozo", lanza Shakira en su tema. Frases que suenan a reproches contra el padre de sus hijos Milan y Sasha. "Relájate... y dame tu atención. Suelta el teléfono" o "Sé que estás bueno, pero más buena estoy yo" son otras de las perlas que parece regalar a su expareja, ahora feliz al lado de su nueva pareja, Clara Chía.