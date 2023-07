El reproche de Fabiola Martínez a Bertín Osborne

Fabiola Martínez no cree que ella sea quien deba pronunciarse acerca de la nueva paternidad de su ex, Bertín Osborne. Eso no quita que se haya mojado y haya desvelado qué hará ella cuando nazca este bebé que nacerá fruto de la ya extinta relación del cantante y Gabriela Guillén, tal y como ha revelado tras descubrirse que será padre a los 69 años. Aunque ella no quiere juzgar a nadie, ha lanzado un reproche al padre de sus hijos. Es consciente de que gestionar una noticia de este tipo no es fácil para nadie, pero ¿qué tiene que decirle Fabiola a Bertín?, ¿considera que lo ha hecho tan bien como debería en un momento de este estilo? No te pierdas las declaraciones de Fabiola, pues responde una cuestión que, sin duda, dará mucho que hablar.

Vídeo: Europa Press

A pesar de que Fabiola no suele entrar en polémicas, es consciente de que el hecho de que Bertín sea padre de nuevo está ahora de plena actualidad. Son muchos los que ha opinado sobre este asunto y también sobre cómo ha gestionado la situación. Era el cantante de rancheras el que rompía su silencio y explicaba que "no era ni un bebé deseado ni buscado", nada que ver con las declaraciones de Gabriela Guillén. "Es una sorpresa, no un accidente", aseguraba.

Tras las primeras reacciones Mercedes Milá estallaba contra el presentador de televisión. "Es repugnante", decía, palabras que se convirtieron en viral y que muchos compartieron en Twitter, donde Bertín se convirtió en protagonista y fue comparado con Ana Obregón. La actriz, por su parte, aprovechaba la noticia para felicitarle públicamente, eso sí, con pulla incluida.