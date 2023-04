El reproche de Bárbara Rey a Ana Obregón: "Veo a Alessandro Lequio sufrir"

Bárbara Rey es una de las numerosas famosas que se ha pronunciado sobre la maternidad de Ana Obregón. Hace tres días, esta compartía una carta a sus hijos Ana y Aless, fallecido hace casi tres años, en los que prometía: "Y a ti, mi Anita, te cuidaré y te protegeré, nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos, de tus 11 tíos, de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte, feliz, generosa, solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir". Ante este comentario, la exvedette no ha dudado en lanzarle un reproche. "Por ser famosa no voy a opinar, solo diré: que veo a Alessandro Lequio sufrir y lo siento mucho. Parece que nadie se acuerda de él. Recordarle continuamente su hijo fallecido, es tremendamente doloroso. Nadie tiene derecho a hacer sufrir".

La de Totana ha utilizado las redes sociales para dedicarle estas palabras a la actriz, que se encuentra en Miami en compañía de su hija Ana. La pequeña, que nació por gestación subrogada el pasado 20 de marzo, ha devuelto la alegría y las ganas de vivir a Ana. Su decisión, eso sí, no ha sido tan bien recibida por Alessandro Lequio. El italiano no oculta que no lo está pasando bien.

"Es algo que se revive. Me produce tristeza y rabia que mi hijo, una vez más, sea protagonista de la actualidad. Quiero que cada uno lo lleve a su manera, pero es que yo no puedo encender la televisión cada dos segundos y escuchar una frase de mi hijo porque duele. Entiendo el trabajo de los periodistas. Me preguntan en la calle cada dos por tres. Y siento decirles que no voy a hablar. Quiero que se olviden de mí. Que sepan que esto yo lo vivo en la intimidad más profunda. ¡Es que no quiero compartirlo con nadie! No lo hago con mis amigos. ¡Mis amigos íntimos no me preguntan! ¡No lo hacen! ¡No lo hace mi familia! Yo pido respeto, ya está. Simplemente, que cada uno haga lo que quiera", recordaba el pasado lunes en el plató de 'El programa de Ana Rosa'.

"Cuando mi hijo murió, el 13 de mayo de 2020, desde el primero momento... todos habéis sido testigos... mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada. Nunca he comentado lo que yo sentía. Y eso es lo que voy a seguir haciendo, porque sé que eso es lo que a él le gustaría. Por respeto a él. Por el máximo respeto que le tengo. No voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido", dijo, sincero, el italiano delante de las cámaras de televisión.

"Esta situación, como todo lo relacionado con Aless, es tremendamente triste. Es muy triste. Y hasta complicado, muy complicado. Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir. Pero siento desilusionaros porque no voy a comentar absolutamente nada. En la vida cada uno lleva el luto como puede y como quiere", añadía el colaborador. Sus palabras han calado hondo en miles de personas anónimas que han empatizado con su situación y que, al igual que Bárbara Rey, han dejado constancia en las redes sociales que comprenden a la perfección el delicado momento que atraviesa.