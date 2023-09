El regalo sorpresa de Alejandra Rubio a Terelu por su 58 cumpleaños

Alejandra Rubio ha estado al lado de su madre para celebrar su 58 cumpleaños. Fue una noche muy especial a la que también asistieron su hermana Carmen Borrego y sus mejores amigos. Alejandra ha aprovechado la circunstancia para desvelar que todavía no le ha regalado nada a su madre y no para de pelearse con ella para saber qué es lo que quiere. "Luego le regalo cosas que no se pone nunca", explica, para añadir después "prefiero que me diga lo que quiere y yo se lo regalo".

Celebración íntima

Pero fue en ese momento cuando desveló que le prepara una sorpresa que Terelu no se espera. Tiene pensado hacerle un regalo muy especial. Va a pintarle un cuadro "que es algo que siempre me pide". Ese va a ser el regalo sorpresa que prepara la colaboradora del programa Fiesta en Telecinco.De hecho, la pintura es una práctica que, cada vez más, atrae a Alejandra. Desde hace tiempo explora su faceta como artista y le gusta compartirlo con sus seguidores de las redes sociales.

En el cumpleaños de Terelu Campos, se pudo ver la complicidad que existe entre madre e hija. Esta vez, la fiesta no ha tenido el brillo ni tampoco ha sido un acto multitudinario como en otras ocasiones. Más bien, se ha tratado de un evento que se ha celebrado de un modo más familiar. “Hay veces que toca hacerlo más de forma íntima. Ella este año está en ese plan, y yo lo prefiero la verdad", ha señalado Alejandra Rubio.

Ahora no está para amores

Y es que la familia Campos está atravesando un momento doloroso debido al delicado estado de salud en el que se encuentra María Teresa Campos. “Es normal, al final afecta a todos. Pero es algo que estamos llevando bien, como podemos y ya está. Mi abuela hace tiempo que no viene a estas celebraciones», ha explicado la hija de Terelu Campos.

Sobre su estado sentimental, la colaboradora de Fiesta no ha querido desvelar nada. Llegó sola al cumpleaños de su madre y se la veía muy relajada y contenta. Su última relación fue con el futbolista Carles Aleñá, con quien rompió a finales del pasado mes de abril. Muchos no le creían y lo dejó muy claro para evitar con más especulaciones sobre su vida: ''No estoy para amor ahora, es mi colega y ya está. No hay amor que retomar. Tengo 23 años y tengo que vivir un poco''.