El regalo que Joaquín Torres le ha hecho a Raúl Prieto por la boda

¡Ya se han casado! Raúl Prieto y Joaquín Torres se han dado el "sí, quiero" en el marco de una emotiva boda celebrada en 'Casa Pilatos', Sevilla. La pareja ha reunido a sus familiares y amigos, entre ellos, muchos rostros conocidos. El enlace nos deja destacadas anécdotas y un precioso regalo con el que el arquitecto ha sorprendido a su marido.

Joaquín Prieto dejó boquiabierto al director de televisión gracias a un inesperado detalle que despertó la emoción de todos los invitados. Terelu Campos desvelaba la sorpresa durante una directo con el 'Deluxe'. "Cuando nos mandaron la invitación de boda, venía con un QR y con una canción que Joaquín le dedicaba a Raúl que es Si me das a elegir de 'Los Chunguitos'", revelaba la presentadora. Una tema especial para ellos que es un grito al amor con estrofas que dicen lo siguiente: "Si me das a elegir, entre tú y mis ideas, que yo sin ellas, soy un hombre perdido hay amor… me quedo contigo".

Joaquín Torres: su declaración de amor en forma de canción

La mencionada canción de 'Los Chunguitos' encaja a la perfección con la historia de amor de Raúl Prieto y Joaquín Torres. Este último deseó que este tema tan importante para ellos estuviese presente en la celebración. Así que sorprendió a su marido con este detalle: una cantante acompañada de un coro interpretó el tema en vivo y dejó a muchos con los sentimientos a flor de piel.

Una de las muchas sorpresas que se vivieron durante una noche cargada de sentimiento. No faltaron los dos hijos del arquitecto fruto de su primer matrimonio con la pintora, Mercedes Rodríguez. Uno de ellos enterneció por completo a los invitados durante la ceremonia civil. "El hijo mayor de Joaquín lo ha bordado y ha demostrado una gran educación. Una generación que viene y que entiende lo que significa el casarse dos personas del mismo sexo y creo que nos ha emocionado a todos con su cariño y su sinceridad", indicaba otra de las invitadas al enlace, la periodista Pilar Vidal.

Por su parte, Terelu subrayaba que había visto totalmente conmovido a su gran amigo. "La persona más especial para mí es Raúl, sabéis que para mí es uno de los hombres de mi vida. Nunca había visto a Raúl tan emocionado, estaba como desbordado y a mí eso sí que me ha llamado la atención’’, explicaba la hija de María Teresa Campos.