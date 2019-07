12 Así lo explica Tania Llasera

Como es habitual en ella, la presentadora ha contado su experiencia a través de las redes sociales: «Hoy a las 4 de la mañana he tenido un episodio. Se me ha abierto la queratitis, la herida que tengo el ojo. El epitelio, lo que es la piel del ojo, se me ha pegado al párpado y se ha abierto».